Kuriose Bauarbeiten am Straßenrand: Das steckt dahinter

Seit einigen Wochen sind bei Riepach und Gerau kuriose Bauarbeiten zu sehen. Der Grund hierfür findet sich im Windpark Freihof. Dort werden zwei zusätzliche Windkraftanlagen errichtet.

Bereits Anfang April wurden beim Stödtlener Teilort Gerau und beim Tannhäuser Ortsteil Riepach in den Kreuzungsbereichen Seitenstreifen ausgebaggert und eingeschottert. Inzwischen begann die Firma Sunbelt Rentails, eine Fachfirma für mobile Bodenschutzsysteme, damit, die Schotterflächen mit Aluplatten zu belegen.

Auch in der Ortsdurchfahrt Erpfental wurden solche Bodenschutzplatten ausgelegt. Parallel dazu wurden feststehende Verkehrsschilder und Ortstafeln abgebaut und stattdessen auf beweglichen Schilderständern angebracht. Zudem wurden in den Ortsdurchfahrten Pfahlheim und Röhlingen Halteverbotsschilder aufgestellt. Die Halteverbote gelten nachts zwischen 22 und 5 Uhr.

Das steckt dahinter

Der Grund für diese Bodenbefestigungen und Beschilderungen findet sich im Windpark Freihof. Dort erfolgten bereits im Juli 2021 Erdarbeiten. Der Windpark soll um zwei Windkraftanlagen erweitert werden, erklärte der Projektleiter der Firma Uhl Windkraft, Maximilian Weiß, auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“. Deshalb seien im Rahmen einer einwöchigen Aktion und von den Bestandsanlagen aus zu den zwei zusätzlichen Standorten rund 1,4 Kilometer Stromkabel verlegt worden.

Bei diesen Arbeiten war versehentlich ein Telefonkabel abgerissen worden. Weshalb die Bewohner von knapp einem Dutzend der umliegenden Wohnplätze fünf Tage lang ohne Festnetzanschluss ausharren mussten.

Im Herbst 2021 seien die beiden Fundamente ausgebaggert und gegossen worden, erklärte Weiß. Diese Bauarbeiten hätten rund zwei Monate in Anspruch genommen. In den nächsten Wochen sollen zwei Windräder des Herstellers Vestas vom Typ V126 mit einer Nabenhöhe von jeweils 87 Metern, einem Rotordurchmesser von 126 Metern und einer Gesamthöhe von 150 Metern errichtet werden. Diese hätten eine Nennleistung von je 3,6 Megawatt, informierte Weiß.

Zum Vergleich: Die drei Bestandsanlagen der Repower AG vom Typ MM92 haben eine Nabenhöhe von 100 Metern, einen Rotordurchmesser von 92,5 Metern und eine Nennleistung von jeweils 2000 Kilowatt.

Es ist großes Gerät nötig

Inzwischen wurden im Windpark ein Autokran mit einer Hubkraft von 160 Tonnen und das Raupenfahrgestell eines mobilen Gittermastkrans angeliefert. Der Raupenkran habe eine Hubkraft von 600 Metern, der variable Gittermast soll auf eine Hubhöhe von 102 Metern ausgelegt werden, erläuterte der Bauleiter der Firma Vestas, Sascha Krohn. Allein für die Gittermastteile und Gegengewichte seien 20 Lkw-Transporte erforderlich.

Zudem wurden 14 Container angekarrt. Diese sollen als Büro- und Aufenthaltsbereiche sowie als Werkzeuglager dienen. Der Arbeitsbereich vor diesem Containerdorf wurde ebenfalls mit Aluplatten befestigt. Nebenbei wurden bereits die beiden Maschinenhäuser der Windkraftanlagen und weitere Bauteile angeliefert. In der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche traf auf der Baustelle der erste Konvoi mit Turmröhren ein. Die erste Röhre wurde am dann noch am Donnerstag vergangener Woche auf das Fundament gesetzt und mit diesem verschraubt.

Pro Konvoi seien bis zu drei Schwertransportfahrzeuge unterwegs. Insgesamt seien pro Windkraftanlage 16 Lkw-Ladungen geplant, erklärte Weiß. Davon würden zehn Schwertransporte auf Großkomponenten der Anlage, wie Nabe, Maschinenhaus, Getriebe, Rotorblätter und Turmteile (jeweils vier Röhren) entfallen. Die Bauteile würden in verschiedenen Ländern angefertigt. Bis Ende der Woche sollen alle Großteile auf der Baustelle sein. Die Anlagen sollen bis Ende Mai errichtet sein und in den Probebetrieb gehen, kündigte Weiß an.