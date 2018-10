Zwei Goldene Meisterbriefe für Josef Klein

Der Stödtlener Handwerksbetrieb Klein Heizung Sanitär hat am vergangenen Wochenende mit zahlreichen Kunden und Geschäftspartnern sein 85. Betriebsjubiläum gefeiert. In diesem Rahmen wurde Seniorchef Josef Klein überrascht. Ihm wurden unter dem Beifall der Gäste gleich zwei Goldene Meisterbriefe der Industrie- und Handelskammer Ulm überreicht.

Roland Klein, seit 2014 Geschäftsführer des in dritter Generation geführten Familienbetriebes, bedankte sich bei der Feierstunde für die Treue der Kunden und freute sich bei der Begrüßung seiner Gäste, das 85. Firmenjubiläum in einer Halle feiern zu können, die im Jahre 2011 überregional noch für Schlagzeilen gesorgt hatte. Denn beim Aufbau der Stahlträger für diese Halle war damals ein schwerer Kran umgekippt; das ganze stählerne Gerippe des Gebäudes war danach nur noch Schrott und musste komplett neu erstellt werden.

Schmied und Landmaschinentechniker

Von diesem Unglück abgesehen, ist das Unternehmen seit nunmehr 85 Jahren in der Erfolgsspur. Der Firmenchef erinnerte an die Firmengründung vor 85 Jahren durch seinen Großvater Michael Klein. 1960 sei dann sein Vater Josef Klein eingestiegen. Er habe im Familienbetrieb eine dreijährige Lehre als Schmied begonnen, drei Jahre später seine Gesellenprüfung abgelegt und im Anschluss daran bei der BAG in Bopfingen noch jeweils für zweimal sechs Monate als Landmaschinenmechaniker gearbeitet, ehe er im Jahre 1968 sowohl als Schmied als auch als Landmaschinenmechaniker bei der IHK in Ulm seine Meisterprüfung erfolgreich ablegen konnte. 1969 übernahm Josef Klein schließlich die Firma seines Vaters.

Der jetzige Firmenchef Roland Klein startete 1992 eine dreieinhalbjährige Lehre bei der Firma ESW in Ellwangen, machte 1996 seine Gesellenprüfung, legte 2000 eine Meisterprüfung als Installateur und Heizungsbauer ab und stieg danach in den Stödtlener Familienbetrieb ein.

Bürgermeister Ralf Leinberger betonte am Freitagabend in seiner Laudatio, dass die Firma Klein GmbH in den vergangenen Jahrzehnten immer „eine hervorragende Qualität“ angeboten und bei verschiedenen Großaufträgen innerhalb der Gemeinde „stets vorzügliche Arbeit“ geleistet habe, so etwa beim Neubau des Rathauses, beim Gemeinschaftshaus Feuerwehr und Bauhof oder auch bei der Schule. 85 Jahre eines Betriebes seien ein stolzes Jubiläum, befand Leinberger, der sich freute, dem Seniorchef Josef Klein zu diesem Anlass gleich zwei Goldene Meisterbriefe der IHK Ulm, sowohl für 50 Jahre als Schmiedemeister als auch als Landmaschinenmechaniker, überreichen zu können.