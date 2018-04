Zwei Gemeinden verabschieden Pfarrer Schmid

Pfarrer Manfred Schmid geht in den Ruhestand. Die Kirchengemeinde Sankt Leonhard in Stödtlen wird ihm am Sonntag, 22. April, und die Kirchengemeinde Sankt Lukas Tannhausen am Sonntag, 29. April, ein Abschiedsfest bereiten.

Die Stödtlener Kirchengemeinde würdigt Pfarrer Schmid am Sonntag 22. April, ab 10 Uhr. Dann beginnt ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Leonhard, anschließend ist gemeinsamer Zug mit Musikverein und Fahnenabordnungen zur Liashalle. Dort folgt um 12 Uhr ein Mittagessen. Um 13.30 sind Ansprachen und Dankesworte vorgesehen. Die Veranstaltung klingt mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen aus.

Am Sonntag darauf wird die katholische Kirchengemeinde Sankt Lukas Tannhausen Pfarrer Schmid verabschieden. Die Festlichkeiten am 29. April eröffnet wiederum um 10 Uhr ein feierlicher Gottesdienst mit verschiedenen mitwirkenden Musikgruppen in der Sankt-Lukas-Kirche Tannhausen. Anschließend ist ein Platzkonzert mit der Schwabenlandkapelle vor der Kirche. In der Turn- und Festhalle folgen der öffentliche Empfang und ein Mittagessen sowie Gelegenheit zur Begegnung. Ab 13 Uhr spielt die Akkordeongruppe zur musikalischen Umrahmung. Ab 14 Uhr sind Ansprachen verschiedener Gruppierungen, der Grundschule, des Kindergartens und vielen mehr. Auch die Pfarrsekretärin Hedwig Ziegelbauer wird verabschiedet. Am Nachmittag wird’s bei Kaffee und Kuchen gemütlich. Um 17.30 Uhr schließt die Kirchengemeinde mit einer Dankandacht in der Sankt-Lukas-Kirche den Tag des Dankes.