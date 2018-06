Zwei Baugesuche sorgen in Stödtlen für Gesprächsstoff

In Stödtlen sorgen zwei geplante landwirtschaftliche Bauvorhaben derzeit für einige Unruhe in der Gemeinde. In Birkenzell soll ein Hähnchenmaststall für 25 000 bis 30 000 Tiere gebaut werden, in Niederroden will ein Betrieb sich durch den Bau eines neuen Kälberstalls samt Güllegrube und Dunglege weiterentwickeln. Da über beide Vorhaben in der Gemeinde wohl schon mächtig diskutiert wird, hat sich Bürgermeister Ralf Leinberger jetzt ganzseitig im Amtsblatt der Gemeinde zu Wort gemeldet.

Leinberger weist in diesem ganzseitigen Artikel darauf hin, dass der Gemeinde für den geplanten Hähnchenmaststall noch kein konkreter Antrag oder Plan vorliege. Sollte ein entsprechender Antrag eingereicht werden, werde er aber ein Bürgerinformationsveranstaltung einberufen, verspricht der Bürgermeister

Für das Vorhaben in Niederroden liege der entsprechende Bauantrag bereits vor, er werde derzeit aber noch von den Fachbehörden geprüft.

Wie Leinberger abschließend schreibt, werden sich die Verwaltung und der Gemeinderat zu gegebener Zeit mit beiden Vorhaben intensiv befassen und sich „reiflich überlegen“, ob man dafür das Einvernehmen erteilen könne. Wobei Leinberger verdeutlicht, dass die Gemeinde „keine Baugenehmigungsbehörde“ sei.

Kein großes Stallgebäude

Würde die Gemeinde ihr Einvernehmen verweigern, könnten die übergeordneten Behörden trotzdem eine Genehmigung erteilen, wenn sie überzeugt sind, dass die Antragsteller darauf einen Anspruch haben. Grundsätzlich müsse man wissen, dass landwirtschaftliche Vorhaben „privilegierte Vorhaben“ seien, die vom Gesetzgeber bevorzugt behandelt werden.

Wie Leinberger am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, sei momentan noch offen, wann diese Vorhaben den Stödtlener Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschäftigen. Gleichzeitig machte der Stödtlener Rathauschef deutlich, dass es sich bei dem geplanten Masthähnchenstall keineswegs um ein gigantisches Gebäude handeln wird. „Man zuckt bei der Zahl kurz zusammen. Tatsächlich würde ein solcher Stall aber vermutlich nur 100 Meter lang und 20 Meter breit sein“, sagt Leinberger. Die Tiere würden hier auch nicht in Käfigen gehalten, sondern „frei umherlaufen“, so Leinberger.