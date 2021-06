Zwei Autofahrer werden bei Unfall schwer verletzt

Bei Stödtlen hat es am Mittwochabend gekracht. Ein 63-Jähriger wollte gegen 19 Uhr von der Sportanlage kommend die L1070 in Richtung Ziegelhütte überqueren. Dabei übersah er vermutlich aufgrund des Starkregens den VW einer 58-Jährigen, die auf der L1070 in Fahrtrichtung Wört unterwegs war.

Die Autos stießen zusammen. Dabei wurde der Pkw der 58-Jährigen um 180 Grad gedreht, schleuderte in der Folge gegen ein Verkehrszeichen,wurde abgewiesen und kam nach rund 20 Metern in der angrenzenden Grünfläche zum Stehen.

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Freiwilligen Feuerwehren Stödtlen und Wört befreit werden, die mit rund 40 Kräften im Einsatz waren. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfallverursacher konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und kam ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden von rund 25 000 Euro. Der Flurschaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Außer den Rettungskräften war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.