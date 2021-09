Wo Molli Moppel und Highspeed Devil antreten

Nach langer Prüfungspause konnte jetzt wieder eine Herbstprüfung beim Hundesportverein (HSV) Stödtlen stattfinden. Die Hundeführer und ihre Vierbeiner unterschiedlichster Rassen mussten sich dabei in einem Alltagstauglichkeitstest sowie einer Unterordnung beweisen. Gleichzeitig fand die Qualifikationsprüfung für Fährtenhunde der Kreisgruppen 08, 07 und 14 statt.

Zehn Teilnehmer starteten im Teamtest mit ihren Hunden. Die Prüfung erfordert einen Gehorsamsteil, sowie eine umfangreiche Alltagstauglichkeitsprüfung, bei der Mensch und Hund gemeinsam beweisen müssen, dass sie ruhig und gelassen auf unterschiedlichste Situationen reagieren: beispielsweise an spielenden Kindern vorbeilaufen, an hupenden Autos vorbeigehen oder den Hund in einer Menschengruppe absitzen lassen.

In dieser Sparte waren gleich fünf Teilnehmer vom HSV Stödtlen erfolgreich: Steffen Pyttel, der mit seiner weißen Schäferhundin den ersten Platz belegte sowie Markus Klein, der mit seiner Malinois-Mischlingshündin den zweiten Platz erreichte, Sven Breuer mit seinem Rottweiler Balu, Rosemarie Schnell mit Labradoodle Buddy und Michaela Knecht, die ebenfalls mit einem Labdradoole namens Buddy an den Start gegangen war.

Aus dem VdH Bühlertal waren erfolgreich: Stefanie Michl, die mit ihrer Nova Scotia Duck Tolling-Hündin Dorie den dritten Platz erreichte, Caroline Bürkle mit Labrador-Hündin Betty, sowie Heike Albig mit ihrem Jack Russel Milo. Ein weiterer Hundeführer aus dem SV Wildenstein Karsten Wilke bestand die Prüfung mit seinem Australien Shepherd Heyoka.

Zur gleichen Zeit bewiesen sich mehrere Fährtenhunde in der Kreisgruppenqualifikation für die Verbandsmeiserschaft der Fährtenhunde: In der Kreisgruppe 08 qualifizierte sich Sabine Kessler mit ihrer Hovawarthündin Escada vom Hohenloher Land mit unschlagbarer, voller Punktzahl von 100 Punkten in der schwierigsten Fährtenhundeprüfung „FH 2“. Heike Gunst qualifizierte sich in dieser Sparte ebenfalls im Nachrückverfahren mit ihrer Holländischen Schäferhündin Brave Siva Black Highspeed Devil mit vorzüglichen 98 Punkten.

In der Kreisgruppe 07 konnte sich Daniela Schmidt mit ihrer Herder-Mischlingshündin Molli Moppel ebenfalls mit 90 Punkten in der Fährtenhundprüfung 2 qualifizieren.