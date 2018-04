Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr Stödtlen haben neben den Berichten der drei Abteilungen, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr gestanden.

Kommandant Thomas Ilg wertete die Anwesenheit von Vertretern der Wehren aus Ellenberg, Wört, Tannhausen, Unterschneidheim sowie Mönchsroth als Zeichen einer guten Zusammenarbeit. Er erinnerte an die gemeinsame Übung mit Ellenberg und die eigene Hauptübung in Stillau. Ilg dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Die Hydrantenprüfung erfolgte im November; eine Liste mit Mängeln wurde an das Rathaus sowie den Zweckverband Rieswasserversorgung übermittelt.

Thomas Ilg listete die acht Einsätze des vergangenen Jahres auf. Er teilte mit, dass die Feuerwehr Stödtlen zurzeit 34 aktive Feuerwehrfrauen und -männer in ihren Reihen habe. Drei langjährige Aktive hätten die Wehr aus persönlichen Gründen verlassen. Stefanie Egetenmaier und Birgit Munz absolvierten den Sprechfunkerlehrgang, Daniel Erhardt den Truppführerlehrgang auf Kreisebene. Ihnen wurden die Zeugnisse übergeben. Den Bereich Atemschutz übernimmt Daniel Dollinger, der von Joachim Ilg unterstützt wird. Der Kommandant teilte noch mit, dass die Feuerwehr Stödtlen am 16. November 2018 die Verbandsversammlung in der Liashalle ausrichten werde.

Feuerwehrdienst ist bis 65 Jahre möglich

Bürgermeister Ralf Leinberger sagte, dass die Gemeinde für die Feuerwehr tue, was sie sich leisten könne. Gut ausgebildete Feuerwehrleute lägen ihm sehr am Herzen: „Wir brauchen jeden einzelnen von Ihnen.“ Bei den Wahlen folgte Birgit Munz als Schriftführerin auf Florian Egetenmaier, dieser übernimmt das Amt des Gerätewarts.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Jürgen Scherer schnitt das Thema Personal an und wies darauf hin, dass der Feuerwehrdienst bis 65 Jahre möglich sei, zumal die Jahrgänge kleiner werden. Scherer war gespannt auf das Leistungsabzeichen im Sommer in Gmünd und freute sich auf das Kreisfeuerwehrfest 2020 in Westhausen.