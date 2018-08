„Wasser marsch“ bei der Stödtlener Wehr

„Spiele rund um die Feuerwehr“ hat das Ferienprogramm der Stödtlener Wehr geheißen. Kommandant Thomas Rief begrüßte die Kinder und dann ging’s auf den Hof des Bauhofs, um Geschicklichkeitsspiele zu meistern. Ein kleiner Ausflug an den Berlisweiher, wo die Kinder mit dem Feuerwehrschlauch spritzen konnten, rundete das Ferienprogramm ab.

Im Gemeindebauhofs war Schlauchrollen angesagt. Hörte sich leichter an, als es ist. Es galt, einen vier bis fünf Kilogramm aufgerollten C-Schlauch mit Schwung so zum Rollen zu bringen, dass er am Ende genau sein abgestecktes Ziel erreichte. Das war ganz schön anstrengend. Dass es geht, zeigte Mona Rathgeb, die aus der Jugendwehr erwachsen ist und und zwischenzeitlich Gruppenführerin ist. Sie schleuderte die Schlauchrollen zentimetergenau ins Ziel. „Das ist einfach Übung“, sagte Kommandant Thomas Rief und erzählte, dass so etwas von Anfang an bei der Jugendfeuerwehr und auf Lehrgängen geübt wird.

Weniger anstrengend war dann das Zielspritzen mit der Kübelspritze. Dabei musste einer pumpen und der andere mit dem Wasserstrahl einen Tennisball von einer Pylone schießen. Auch mit schwerem Gerät wurden die Kinder vertraut gemacht. So galt es, mit dem Rettungsspreizer, der auf einem Stativ montiert war, einen Tischtennisball so umzusetzen, dass dieser nicht kaputt ging. Und dann ging’s an den Berlisweiher, wo es „Wasser marsch“ hieß und die Teilnehmer auf den Weiher spritzen durften.

„Natürlich versuchen wir, mit unserem Ferienprogramm Kinder anzusprechen, damit sie vielleicht bei der Jugendfeuerwehr reinschnuppern. Dort kann man ab dem Alter von zehn mitmachen“, sagt Kommandant Thomas Ilg. In der Jugendfeuerwehr werden die Kinder spielerisch an die Feuerwehr herangeführt, besuchen später Lehrgänge und werden mit 18 in die aktive Wehr übernommen. Aber vorrangig steht beim Ferienprogramm der Spaß im Mittelpunkt. Und den hatten die Kinder, als sie mit dem Feuerwehrauto nach Hause gefahren wurden.