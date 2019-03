Virngrundmusikanten feiern 50. Geburtstag

Die Stödtlener Virngrundmusikanten können in diesem Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen anstoßen. Vom 17. bis 19. Mai soll das Jubiläum gemeinsam mit vielen Musikvereinen aus der Region und zahlreichen Gästen groß gefeiert werden. Bürgermeister Ralf Leinberger übernimmt die Schirmherrschaft der dreitägigen Feier.

„Ein kleines Kreismusikfest soll es schon werden“, meint Rupert Uhl mit einem Augenzwinkern. Der Vorsitzende der Virngrundmusikanten Stödtlen freut sich auf das Fest zum 50-jährigen Bestehen des Vereins. „Vom 17. Mai bis 19. Mai wollen wir mit vielen Gästen und Besuchern ein großes Fest feiern. Im Mittelpunkt wird natürlich die Blasmusik stehen“, sagt Uhl.

Über das Festprogramm hat sich ein 20-köpfiges Festausschussteam über viele Monate hinweg Gedanken gemacht. Jetzt steht der Jubiläumsfahrplan. Eingeladen haben die Virngrundmusikanten alle Musikvereine aus dem Ostalbkreis, aus Dinkelsbühl und anderen Regionen Bayerns. „Beginnen wird die Geburtstagsfeier schon am Freitag, 17. Mai, mit einer Mega-Party mit der Partyband Lost Eden“, verkündet Michael Zürn von den Virngrundmusikanten, der bei der Organisation des Festprogramms tatkräftig mitgeholfen hat.

Sternmarsch von sieben Kapellen zur Stödtlener Ortsmitte

Der Samstag, 18. Mai, und der Sonntag, 19. Mai, werden dann ganz im Zeichen der Blasmusik stehen. Mit einem Sternmarsch am Samstag um 18 Uhr geht die Jubiläumsfeier in die zweite Runde. Sieben Kapellen marschieren spielend aus sieben Richtungen in die Ortsmitte von Stödtlen. Dies hatte man auch schon beim 40. Jubiläum des Vereins zelebriert. Was bei den Zuschauern bestens ankam. Um 19 Uhr geben alle sieben Kapellen dann noch ein gemeinsames Platzkonzert am Kirchplatz, bevor es um 20 Uhr mit der großen Blasmusikparade im Festzelt weitergeht.

Am Sonntag heißt es dann früh aufstehen, denn um 6.30 Uhr gibt es „Blasmusik zur Morgenstunde“. Danach geht es um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst gemeinsam mit der Jugendkapelle der Virngrundmusikanten im Festzelt weiter.

Ab 11 Uhr unterhält das Kreisseniorenblasorchester die Gäste mit konzertanter Blasmusik zum Mittagstisch. Der Höhepunkt am Sonntag aber ist der große Festumzug durch Stödtlen um 13.30 Uhr mit anschließendem Fahneneinmarsch ins Festzelt, musikalisch begleitet von der Schwabenlandkapelle Tannhausen. Um 17.30 Uhr beginnt das Finale mit der Partyband Dominos.

Die Schirmherrschaft der großen Jubiläumsveranstaltung hat Bürgermeister Ralf Leinberger übernommen. „Ich habe das sehr gerne gemacht, denn die Virngrundmusikanten haben in den vielen Jahren ihrer Vereinsarbeit sehr viel Gutes für unsere Gemeinde getan. Es freut mich auch ganz besonders, dass die große Vereinsfamilie von Stödtlen dem Musikverein ihre Unterstützung zugesagt hat. So kann bei diesem kleinen Kreismusikfest bei uns auf dem Land auch gar nichts mehr schiefgehen“, so Leinberger.

Auch an das Wetter hat Leinberger in seiner Funktion als Schirmherr gedacht. „Es müssen ja keine 40 Grad im Schatten sein, 28 Grad reichen auch“, meint der Bürgermeister unbescheiden.