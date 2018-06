Viele Hände schaffen Großes

Stödtlen - Die Gemeinde Stödtlen hat am Sonntag den Abschluss der energetischen Sanierung des Kindergartens sowie die Fertigstellung der neuen Außenanlage der Kita gefeiert. Bei der Umsetzung der Maßnahme hatten rund 40 freiwillige Helfer mitangepackt und gut 1200 ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert. Ein enormes bürgerschaftliches Engagement, das von Bürgermeister Ralf Leinberger im Rahmen der Feier dann auch ausdrücklich gelobt wurde.

Kindergartenleiterin Christine Vollmer freute sich am Sonntag über den Abschluss der Arbeiten. Die Neugestaltung der Außenanlage sei „wirklich gelungen“, befand die Kindergartenleiterin, die übrigens selbst maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der Maßnahme beigetragen hatte. Vollmer, die vor ihrer Karriere als Kindergartenleiterin in einer Schreinerei tätig war, hatte die Pläne zur Umgestaltung ausgearbeitet.

„Das ist schon außergewöhnlich und war für die Gemeinde ein echter Glücksfall“, betonte Bürgermeister Ralf Leinberger mit Blick auf Vollmers Leistung. Die Gemeinde hätte sich dadurch die Kosten für einen Architekten sparen können. Gleichwohl habe die Gemeinde noch viel Geld in die Hand nehmen müssen. 142 000 Euro wurden investiert, vom Bund gab es einen Zuschuss in Höhe von 86 000 Euro. Dafür seien nicht nur die Außenanlage erneuert worden. Auch das Dach wurde umfassend saniert und eine neue Küche eingebaut.

Das alles sei in diesem Umfang nur finanzierbar gewesen, weil viele ehrenamtlichen Helfer auf der Baustelle mitgearbeitet haben, darunter übrigens viele Senioren, betont Leinberger.

Auch das Wetter habe während der gesamten Bauzeit mitgespielt. Und dann war da noch der Elternbeirat, der in vielen Aktionen an die 13 000 Euro als Geld- und Sachspenden eingenommen hatte und diese für die Kindergartenmodernisierung zur Verfügung stellte. „Mit dieser Hilfe konnten wir uns dann auch noch das eine oder andere Extra gönnen, wie Holzpferde zum Spielen, neue Sitzbänke, Maltafeln und sogar ein Sonenschutzsegel für den Sandkasten“, berichtet Vollmer freudestrahlend. Wie die Kindergartenleiterin betont, sei die Umgestaltung der Außenanlagen nötig geworden, weil der Stödtlener Kindergarten für Kinder unter drei Jahren bislang keinen eigenen Garten- beziehungsweise Spielbereich hatte.

Dank an den „Greenkeeper“ Konrad König

Wie Vollmer sprach auch Ralf Leinberger bei der Einweihungsfeier von einer gelungenen Umsetzung. „Die neuen Außenanlagen des Kindergartens fügen sich hervorragend in das Gesamtensemble mit der neuen Liashalle ein“, unterstrich Leinberger. Ein besonderer Dank galt in diesem Zusammenhang „Greenkeeper“ Konrad König, der die neu angelegten Grünanlagen gewissenhaft gepflegt und gewässert hatte, so dass sie sich zur Einweihungsfeier von der besten Seite zeigten.