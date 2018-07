Vernissage und Kunstprojekt begeistern das Publikum

Im Rahmen eines einwöchigen Kunstprojekts haben die Kinder der Grundschule Stödtlen ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. In einer Vernissage an der Schule sind die Werke nun vorgestellt worden.

Die mit bunten Farben auf den Schulhof aufgemalten, überdimensionalen Spielflächen sind das erste, was den Besuchern bei der Vernissage an der Grundschule Stödtlen auffiel. Dass die klassischen Spiele wie Tic Tac Toe, das Leiterspiel oder Himmel und Hölle nicht nur schön anzuschauen sind, sondern auch rege von den Kindern genutzt werden, spricht für lebendige Kunst. „Kunst muss ja nicht immer etwas mit Museen und Galerien zu tun haben“, meint Rektorin Rosemarie Arnold. Die Schulleiterin staunte über die vielen Projekte, die aus dem einwöchigen Projekt an der Schule entstanden sind.

Im Schulgebäude warteten noch weitere Kunstobjekte auf die Besucher. So versetzte ein Raum voller sogenannter Hundertwasserhäuser das Publikum ins Staunen.

Den Einstieg in das Thema bildete ein Besuch im Kunstmuseum Würth in Schwäbisch Hall. Dort wurden die Kinder dazu animiert, selbst kreativ zu werden. Die Gestaltungstechniken haben die Kinder dann mit nach Stödtlen genommen und verfeinert. Die Schülerinnen und Schüler nahmen sich der Werke verschiedener Künstler an, darunter auch der Hunderwasserhäuser. „Das Projekt hat allen sehr viel Spaß gemacht, wie man sehen kann“, so Arnold.