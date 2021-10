Unbekannter fährt nachts gegen Pfosten und flüchtet

Von der Fahrbahn abgekommen und am Friedhofsparkplatz gegen einen Metallpfosten geprallt ist ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr. Der Unbekannte fuhr auf der Birkenzeller Straße in Richtung Ellenberg. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte gegen den Pfosten. Danach stieg der etwa 45-Jahre alte Fahrer aus seinem blauen Skoda aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.