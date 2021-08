Stödtlener Jugendband Leos hat ihren ersten Auftritt

Bei strahlendem Wetter haben die Glocken der Stödtlener Kirche Sankt Leonhard zum ersten Jugendgottesdienst seit dem Beginn der Pandemie eingeladen. Während des Gottesdienstes stellte sich die neue Band der Gemeinde, die Leos, vor. Die Leos präsentierten ein vielfältiges Programm mit modernen Liedern wie: „Zehntausend Gründe“, „Unto the house of the Lord“ oder „Weite Räume meinen Füßen“. Die Gottesdienstbesucher wurden auch animiert, mit der Combo, bestehend aus zwei Sängern, die von Querflöte, Violine, Gitarre, Keyboard, und Schlagzeug unterstützt wurden, mitzuklatschen. Die Leitung hatte Johanna Rathgeb.

Der Gottesdienst setzte das Bild des Löwen ins Zentrum. Zwar sind Löwen Zeichen für gefährliche Widersacher, zugleich sind sie aber auch als Ausdruck für Mut, Kühnheit, Kraft und Stärke zu deuten. Dieses Motiv wurde auch auf Christus angewendet, der in der Offenbarung des Johannes als „Löwe aus Juda“ bezeichnet wird. Jesus Christus wird damit die Königswürde und die Anmut zugesprochen, die der Löwe als König der Tiere verkörpert.

Für die Gemeinde von Sankt Leonhard hat der Löwe aber noch eine tiefere Bedeutung. Denn der Name Leonhard bedeutet übersetzt: Der kühne und mutige Löwe. Und von Leonhard wird auch berichtet, dass er ein Löwenherz hatte und täglich die Gefangenen in den Gefängnissen besuchte. Auch die neuen Leos von Sankt Leonhard haben Löwenherzen. Durch ihren Gesang geben sie den Gottesdienstteilnehmern Kraft und Mut zurück, die viele nach den Corona-Lockdowns brauchten.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es noch die Möglichkeit zu vielfältiger Begegnung und zum Zusammenkommen und zum Gespräch. Es gab gegrillte Thüringer Bratwurst und kühle Getränke. Für das Wohl von Leib und Seele war also gesorgt. Der Garten von Sankt Leonhard war wunderbar afrikanisch geschmückt und passend zum Thema lagen auf den Tischen „Lion“-Süssigkeiten.

Es ergab sich ein schönes Sommerfest, in dem Kinder über die Wiese stürmten, Jugendliche auf Bänken untereinander den Austausch suchten und Erwachsene die lang ersehnte Begegnung mit ihren Mitmenschen wieder suchen konnten. Alle aber waren sich einig: Einer Wiederholung steht nichts im Wege.