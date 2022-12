Stödtlen ehrt seine Mehrfachblutspender

Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung sind in Stödtlen verdiente Mehrfachblutspender ausgezeichnet worden. Bürgermeister Ralf Leinberger lobte die Spender im Bürgersaal des Rathauses und ging auf den wöchentlichen Barf von 15.000 Blutspenden in Baden-Württemberg und Hessen ein. „Sie tragen dazu bei, dass Menschenleben gerettet werden können. Mit ihrer Blutspende demonstrieren Sie in höchstem Maße einen Dienst am Nächsten.

Stödtlen habe in den vergangenen Jahren mit tausenden Blutspenden bei krankheitsbedingten Operationen, bei Unfällen oder auch bei Geburten geholfen. Immer unmittelbar nach dem Leonhardsfest werde durch den Malteser Hilfsdienst eine Blutspende in der Liashalle organisiert. „Dafür gilt es, großen Dank zu sagen“, sagte Leinberger. Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer nannte Leinberger Hildegard Herfort von den Maltesern für die Organisation.

Für zehn Blutspenden wurden ausgezeichnet: Kathrin Großmann, Lena Stromberger, Birgit Wegrath und Rainer Wegrath. Für 25 Blutspenden: Nina Vaas und für 50 Blutspenden Roswitha Frühwirth und Bernd Weber. 75-mal hat Thomas Erhardt Blut gespendet und eine ganz besondere Ehrung erfuhr Roland Gottwald, der bereits 100-mal Blut gespendet hat. Sie alle erhielten die Blutspenderehrennadel und die dazugehörige Urkunde.

„Sie sind alle Vorbilder für unsere Gesellschaft und deshalb ist die öffentliche Auszeichnung wichtig und soll auch immer dafür werben, ihrem Vorbild nachzueifern“, sagte Bürgermeister Ralf Leinberger abschließend.