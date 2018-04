Stehende Ovation zum Abschied

Die katholische Kirchengemeinde Stödtlen hat sich mit einem Festgottesdienst in der festlich geschmückten Leonhardskirche sowie mit einem mehrstündigen Programm in der Liashalle von Pfarrer Manfred Schmid verabschiedet. Der Geistliche war knapp 25 Jahre lang in der Gemeinde tätig. Am Ende dankten die Anwesenden ihrem Pfarrer mit einer stehenden Ovation für sein Wirken.

Es war eine Ehre für 25 ehemalige und aktuelle Ministranten, bei dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen zusammen mit Pfarrer Manfred Schmid in die Leonhardskirche einzuziehen. An der Seite von Manfred Schmid war sein ehemaliger Schulkamerad aus dem Ellwanger Peutinger-Gynasium, Pater Otto Fuchs von den Comboni-Missionaren. Musikalisch wurde die Messe vom Stödtlener Frauenkirchenchor unter der Leitung von Harald Rathgeb umrahmt. Die junge und Sängerin Kathrin Thorwart zeigte mit ihren beiden modernen Liedern „Anker in der Zeit“ und „Wohin sonst?“, wie gut ihre Stimme ist.

Schmid zeigte in seiner Predigt auf, dass Gott mit jedem Menschen eine ganz persönliche Liebesgeschichte habe, denn er habe jeden als Erben eingesetzt. Für ihn sei nun der Tag gekommen, sich mit einem Herzen voller Dankbarkeit von allen zu verabschieden und die Frage zu stellen, was bleibe. Vieles werde für ihn in guter Erinnerung bleiben. So bleibe ihm nur ein herzliches „Vergelt’s Gott“ zu sagen bei allen, die in der Kirchengemeinde mitgewirkt hätten. „Von Anfang an habe ich mich in der seit 124 Jahren bestehenden neugotischen Pfarrkirche Sankt Leonhard heimisch gefühlt“, meinte Pfarrer Schmid. Er hofft, dass die Vakanz in der Seelsorgeeinheit Virngrund-Ost bald beendet seine möge und wünschte dem kommenden Pfarrer von ganzem Herzen Gottes Segen.

Große Freude kam bei dem Pfarrer auf, als die kleinen Akteure des Kindergottesdienstes – verantwortlich war Steffi Weiß mit ihrem Team - ihm einzeln für seine Unterstützung dankten. Auch Lydia Vaas, die Sprecherin der Ministranten, dankte im Namen aller Minis, dass Schmid immer für sie da gewesen sei.

Im Anschluss an den Gottesdienst bildeten die Grundschüler mit Luftballons ein Spalier für den Pfarrer und den stellvertretenden Kirchengemeinderatsvorsitzenden Franz Stölzle, ehe die Ballons in die Luft stiegen und sieben Mitglieder der Böllergruppe des Schützenvereins Berg und Tal Regelsweiler Salut schossen. Dann setzte sich der Umzug in Richtung Liashalle in Bewegung, angeführt von den Virngrundmusikanten samt der Fahnenträger des Reservisten- und Kriegervereins, des Liederkranzes, des Musikvereins, des Schützenvereins und der Feuerwehr. Dort wartete Schmids Amtsvorgänger Helmut Waibel, der von 1984 bis 1993 Seelsorger in der Pfarrgemeinde Stödtlen gewesen war

Mit viel Freude trugen die Grundschulkinder unter Leitung von Rosemarie Arnold und des Kindergartens, geleitet von Christine Vollmer, ihre Lieder vor. Im Namen der Grundschule und des Kindergartens überreichten sie Schmid ein Gruppenbild aller Kinder.

80 Trauungen, 307 Taufen, 185 Beerdigungen

Franz Stölzle ließ die Biographie von Pfarrer Manfred Schmid kurz Revue passieren, der am 6. Juli 1968 zum Priester geweiht wurde und in knapp drei Monaten sein goldenes Priesterjubiläum feiern kann. Am 8. November 1993 wurde er Pfarrer in Stödtlen. In diesen knapp 25 Jahren hatte er 80 Brautpaare getraut, 307 Kinder getauft, 418 Kinder zur Erstkommunion getauft, 384 Firmlinge begleitet, 185 Beerdigungen abgehalten und 24 Mal das Leonhardsfest eröffnet.

Die in den rund 25 Jahren erledigten Baumaßnahmen waren dank der Erlöse durch das Leonhardsfest etwas leichter zu finanzieren. Sehr gut seien die Kindergottesdienste angenommen worden. Auch die Zahl von 60 Personen, die sich in der Kirchengemeinde Stödtlen ehrenamtlich engagieren, spreche für sich. Stölzle dankte Pfarrer Schmid im Namen der Kirchengemeinde mit einem Buch mit vielen Bildern, die ihn an knapp 25 Jahre Dienst in Stödtlen erinnern sollten. Er dankte auch der Pfarrhaushälterin Frieda Albrecht mit einem Blumenstrauß. Noch mehr freue er sich über die Aussage von Pfarrer Schmid aus der letzten Kirchengemeinderatssitzung; „Ich bin jetzt zwar weg, werde aber in den nächsten Wochen immer wieder mal auftauchen, so wie Jesus nach der Auferstehung“. Die Gäste quittierten dieses Zitat mit langem Beifall.

„Wir haben größten Respekt vor Ihrer Lebensleistung“

Bürgermeister Ralf Leinberger meinte mit einem schmunzelnden Blick in Richtung Pfarrer Schmid, dass die bürgerliche Gemeinde rund vier Millionen Euro in die Hand genommen hätte, um ihm in der neuen Liashalle einen würdigen Abschied bereiten zu können. Er dankte ihm für sein jahrzehntelanges Wirken in der Gemeinde. Mehr als ein Drittel der Gemeinde kenne nur ihn als Pfarrer. Leinberger schloss sein Grußwort mit „Wir haben größten Respekt vor Ihrer Lebensleistung!“ Die evangelische Pfarrerin Anette Reese aus Mönchsroth dankte auch im Namen ihres Mannes, Pfarrer Gunther Reese, für die langjährige ökumenische Zusammenarbeit, die von gegenseitiger Achtung geprägt gewesen sei.

Pater Jens Bartsch, der stellvertretende Dekan, verlas den Brief von Bischof Gebhard Fürst, der den Priester Manfred Schmid ab 1. Mai 2018 in den Ruhestand entlässt. Bartsch, der zurzeit die Administration in der Seelsorgeeinheit Virngrund-Ost übernimmt, überreichte als Präsent eine CD des Dekanats.

Im Namen der Vereine sprach Lukas Lutz ein herzliches „Vergelt’s Gott“ und überreichte Pfarrer Schmid ein Geldpräsent, das er in seinem Sinne weiterverwenden möchte.

Pfarrer Helmut Waibel bezeichnete seinen Mitbruder Manfred Schmid,als keinen Mann der großen Worte, sondern der bleibenden Taten. Das Schlusswort hatte Pfarrer Manfred Schmid. Seine Worte „Es war eine schöne Zeit hier in Stödtlen“ quittierten die Gäste mit einem lang anhaltenden stehenden Beifall.