Startschuss fürs Gewerbegebiet

Die Baufirma Bortolazzi hat begonnen, in Stödtlen das Gewerbegebiet Lachfeld III zu erschließen. Mehr als drei Hektar Gewerbefläche werden dort künftig zur Verfügung stehen. Bei der jetzigen Teilerschließung wird für rund 150 000 Euro so weit gebaut, dass dort ein Rechenzentrum von JH-Computers aus Stödtlen errichtet werden kann. Den Bauplatzpreis hatte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung auf 30 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Nachdem alle Flächen im Gewerbegebiet des vorherigen Bauabschnittes veräußert sind, können nun weitere Gewerbebetriebe entstehen oder sich vorhandene Betriebe erweitern. Im Anschluss wird für weitere 110 000 Euro der Endausbau in Lachfeld II fertiggestellt. Auf dem Foto sind im Gespräch: Bauleiter Markus Stolz von der Firma Bortolazzi, Josef Hompf vom Ingenieurbüro Heller, Polier Stefan Fausner, Bürgermeister Ralf Leinberger und Marcel Matuschak.