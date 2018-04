Stödtlens Altbürgermeister posthum geehrt

Zur Feier des 70. Geburtstages von Albert Munz hat die Gemeinde Stödtlen den Vereinsraum der Liashalle nach dem Altbürgermeister benannt. Munz ist 24 Jahre lang, von 1974 bis 1998, Bürgermeister der Gemeinde gewesen und vor zehn Jahren gestorben.

Dem Gemeinderat Stödtlen war es wichtig, die Erinnerung an den früheren Bürgermeister Albert Munz wachzuhalten. Deshalb wurde in einer Feierstunde dem neu gestalteten Vereinsraum der Liashalle der Name „Albert-Munz-Saal“ gegeben.

Bürgermeister Ralf Leinberger zitierte zu Beginn seiner Rede den deutschen Philosophen Kuno Fischer mit dem Satz „Die Dankbarkeit ist die Tugend der Nachwelt“. Dieser Satz würde die posthume Ehrung von Altbürgermeister Albert Munz bestens beschreiben. Ralf Leinberger zeichnete den Lebensweg von Albert Munz, der 1948 in Aalen geboren wurde, seine Ausbildung und berufliche Laufbahn bis zu seinem Amtsantritt am 22. Januar 1974 nach. Mit 25 Jahren war er Bürgermeister in Stödtlen geworden. Im gleichen Jahr startete in der Nachbargemeinde Tannhausen der gleichaltrige Friedrich Dorsch als Bürgermeister. Beide wurden enge Freunde und blieben jeweils 24 Jahre im Amt.

Der junge Albert Munz stellte sich alsbald als Glücksfall für die Gemeinde heraus. Denn was er und sein Gemeinderat in diesen 24 Jahren an Projekten im Hauptort und den Teilorten Birkenzell, Stillau, Regelsweiler, Gaxhardt, Dambach, Strambach sowie Eck am Berg bis nach Unterbronnen realisierten, war beeindruckend.

Zentrale Punkte waren der Bau des Klärwerks bei Niederroden sowie die Planung von Neubaugebieten und Gewerbeflächen und insbesondere das Flurbereinigungsverfahren. Bürgermeister Munz plante weit vorausblickend, denn das heutige Zentrum mit Schule, Kindergarten, Turn- und Festhalle sowie das großzügige Sport- und Festgelände bilden eine Einheit. Die Bürger dankten es ihm bei seiner zweiten Wiederwahl, bei der er mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt wurde. Profitiert von seinem Wissen haben auch seine damaligen Mitarbeiter Rainer Knecht und Willibald Freihart, heute Bürgermeister in Ellenberg und Riesbürg, die beide bei der Feier anwesend waren.

Unruhestand als Amtsbüttel im Fasching

Munz war 1998 nicht mehr zur Wahl angetreten, denn er sagte einmal: „Bürgermeisterjahre zählen doppelt“. Seine Aktivitäten gingen auch im Ruhestand weiter – als Pressemann seines Sportvereins oder als umjubelter und Amtsbüttel im Stödtlener Fasching. Feierlich wurde es dann, als Bürgermeister Leinberger der Ehefrau Christa Munz einen Blumenstrauß übergab und beide danach das große Bild von Albert Munz enthüllten. Leinberger schloss seine Ansprache mit dem Zitat: „Der Mensch lebt nicht für sich allein. Es gibt eine unsichtbare und unzerreißbare Gemeinsamkeit: Das Band der Achtung, der Ehre, ein treues Gedenken, eine tätige Liebe“.

Birgit Munz, die Tochter von Albert und Christa Munz, dankte im Namen der Familie für die Namensgebung: „Ihr alle in der Gesamtgemeinde Stödtlen wart seine Lebensaufgabe, die er tagtäglich voller Verantwortung und mit viel Freude, Einsatz und Liebe ausfüllen durfte“. Ihr Vater, so Birgit Munz, sei sehr stolz auf die Stödtlener gewesen. Ihr Dank galt dem Förderverein an der Spitze mit Andreas Geiß sowie Alois Reißmüller, den Künstlern, die das Bild ihres Vaters schufen, und allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben. Zum Abschluss wünschte sie allen viel Freude im „Munz-Eck“.