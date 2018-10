Stödtlens 70er feiern an der Mittelmosel

Die Schulkameraden der Stödtlener Jahrgänge 1947 und 1948 haben sich kürzlich zu einer gemeinsamen Reise an die Mittelmosel aufgemacht. Nach einem Begrüßungsumtrunk mit Sekt und Butterbrezeln war das erste Reiseziel der Besuch einer Edelsteinschleiferei, wo jeder Teilnehmer am Schluss einen Edelstein erhielt. Von Bernkastel-Kues bis nach Traben-Trarbach ging es anschließend mit dem Schiff durch eine Schleuse, um dann in Enkirch Quartier zu beziehen. Am zweiten Tag war die Burg Eltz mit ihren vielen Türmchen und Erkern das nächste Reiseziel. Nach einem guten Mittagessen fuhr die Gruppe mit dem Schiff von Cochem in den schönen Weinort Beilstein. War am ersten Abend gemeinsames Singen angesagt, wurde am zweiten Abend vor allem geschlemmt und getanzt. Am dritten Tag wurde noch die Benediktiner Abtei Maria Laach in der Eifel angesteuert, wo die Stödtlener ihrer bereits verstorbenen Schulkameraden mit Gebet und Gesang gedachten. Den Abschluss dieser rundum gelungenen Reise bildete ein gemeinsames Essen in gemütlicher Runde im Gasthof Rose in Großenhub. Foto: privat