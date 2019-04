Stödtlener Feuerwehr rückt sechsmal aus

Der Kommandant der Stödtlener Feuerwehr, Thomas Ilg, hat bei der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus auf ein eher ruhiges Jahr mit sechs Einsätzen zurückgeblickt. Während der Versammlung sind fünf neue Mitglieder in die Wehr aufgenommen worden. Darüber hinaus ist der Einsatz einiger engagierter und langjähriger Mitglieder gewürdigt worden.

Derzeit sorgen 36 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner dafür, dass sich die Bevölkerung sicher fühlen kann. Das Durchschnittsalter beträgt 32,9 Jahre, für die Jugendausbildung wird viel getan. Mit 13,8 Prozent weist sie im Vergleich mit anderen Feuerwehren zudem eine hohe Frauenquote auf. 18 Übungen, davon zwei Atemschutzübungen, trugen 2018 dazu bei, dass im Ernstfall alles klappt. Das zeigte sich auch bei der Hauptübung bei der Firma Holz-Alu-Plus. Hier galt es, Verletzte aus dem Werkstattgebäude zu retten. Zur Brandbekämpfung musste eine rund 800 Meter lange Wasserversorgung zu einem Fischteich aufgebaut werden. Weiter hat sich bei der Übung die Zusammenarbeit mit der Helfer-vor-Ort-Gruppe der Malteser aus Pfahlheim bewährt.

Bäume, Brandmeldeanlage und ein entflogener Pfau

In sechs Einsätzen stellte die Stödtlener Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft und Schlagkraft unter Beweis. So mussten Bäume nach einem Sturm beseitigt werden, ein entflogener Pfau wurde von einem hohen Baum gerettet, es gab Alarme der Brandmeldeanlage im Altersheim und man fuhr zur Erkundung nach Sederndorf. Neben den Einsätzen war die Feuerwehr Stödtlen bei der Ausrichtung der Kreisfeuerwehrverbandsversammlung in der Liashalle gefordert. Dafür erhielten sie von allen Beteiligten großes Lob. Kommandant Ilg dankte zum Schluss seines Berichts allen Helferinnen und Helfern und seinen Kameraden für das stets gute Miteinander, das Vertrauen auch im Ernstfall schaffe.

Der Leiter der Jugendfeuerwehr, Josef Maier, berichtete von elf Jugendlichen, die sich in der Feuerwehr einbringen. Sie seien schon bei Übungen dabei und fänden so den Weg zum Feuerwehrmann oder zur Feuerwehrfrau.

Bürgermeister Ralf Leinberger dankte der Wehr für die geleistete Arbeit. Die Mitglieder hätten die Gemeinde bei der Kreisfeuerwehrverbandsversammlung bestens vertreten. Die Wehr sei immer da, wenn sie gebraucht würde. Leinberger sensibilisierte alle, an einer länderübergreifenden Zusammenarbeit der Feuerwehren mitzuarbeiten. Dass dies gut funktioniere, habe man beim Großbrand in Sederndorf erlebt. Dort seien Feuerwehren aus dem Bayerischen angerückt, um größeres Unheil zu verhindern.

Leinberger vergaß auch nicht das neue Feuerwehrauto LF 8/6, für das die Planungen bereits angelaufen seien. Das Fahrzeug soll bis spätestens 2024 angeschafft werden. Klaus Kurz, Verbandsvorsitzender und stellvertretender Kreisbrandmeister, sagte lächelnd: „Nachdem Stödtlen die Kreisfeuerwehrverbandsversammlung so hervorragend ausgerichtet hat, könnte ich mir vorstellen, dass die Gemeinde auch den Kreisfeuerwehrtag ausrichtet“. Kreisbrandinspektor Willi Hofmann aus Ansbach lobte das länderübergreifende Miteinander. „Wenn’s brennt, gibt es keine Landesgrenze“, sagte Hofmann.

Der Kommandant der Tannhausener Wehr, Oliver Schneider ließ noch einmal den Großbrand in Sederndorf Revue passieren und dankte allen, die zu Hilfe geeilt waren. „Dieses Inferno werden wir nicht so schnell vergessen“, sagte er.

Beförderungen und Ehrungen

Julia Münz wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert, Daniel Erhardt zum Oberfeuerwehrmann und Florian Egetenmaier zum Hauptfeuerwehrmann.

Für die Zeit zwischen 15 und 24 Jahren Mitgliedschaft wurden geehrt: Thomas Erhardt, Thomas Ilg und Daniel Vogt. Neu dazugekommen sind Florian Göggerle, Stefan Hagen, Heiko Pflanz, Sven Reißmüller und Heiko Hagen. Manfred Thorwart wurde nach 32 Jahren Dienst in der Feuerwehr verabschiedet.