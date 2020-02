Stödtlen will komplett auf LED-Leuchten umsteigen

Der Gemeinderat Stödtlen hat sich am Donnerstagabend bei einem Vor-Ort-Termin im dichten Schneetreiben ein Bild über bereits montierte LED-Straßenlampen gemacht.

Dazu ging es für die Räte in die Gartenstraße. Bürgermeister Ralf Leinberger merkte an, dass es sinnvoll wäre, im gesamten Gemeindegebiet auf diese neue Technik umzustellen und einheitliche Lampenkörper anzuschaffen. Dem pflichteten die Gemeinderäte bei. Für das neue Baugebiet Hoffeld würden aktuell zehn solcher Leuchten benötigt, im gesamten Gemeindegebiet seien es laut Leinberger rund 300. Im Haushaltsplan 2020 sind 9500 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung eingestellt. Der Rat stimmte am Donnerstag einstimmig dem Kauf von zehn LED-Leuchten für das Baugebiet Hoffeld zu. Sie werden beim wirtschaftlich günstigsten Anbieter, der Wunschleuchten GmbH aus Tettnang, zum Angebotspreis von 4914 Euro geordert. Wann die restlichen Lampen ausgetauscht werden, soll in einer der kommenden Sitzungen besprochen werden. Das Gremium kam zudem überein, dass defekte Lampen künftig in jedem Falle nicht mehr repariert, sondern gleich gegen energiesparende LED-Lampen ausgetauscht werden sollen. Durch die Ersparnis bei den Stromkosten und mögliche Zuschüsse erhofft man sich eine schnelle Amortisierung der Investitionen. Aktuell betragen die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Stödtlen rund 18 000 Euro pro Jahr. Foto: Blankenhorn