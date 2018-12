Stödtlen forciert den Breitbandausbau

Die Breitbanderschließung läuft in der Gemeinde Stödtlen auf Hochtouren. Im Bereich zwischen Eck am Berg und Oberbronnen verlegt eine Kabelleitungsfräse, gezogen von einem 330 PS starken Schlepper, derzeit die Leerrohre entlang der Straße. In diese Rohre wird später das neue Glasfaserkabel eingeblasen.

Im Rahmen des Breitbandausbaus Ost der Gemeinde Stödtlen – im Bereich Nord wurde die Maßnahme vor ein paar Wochen mit der Freigabe abgeschlossen – werden derzeit die Ortsteile Niederroden, Dambach, Eck am Berg, Ober- und Unterbronnen ans schnelle Internet angeschlossen.

Den Bewohnern dieses Bereichs stehen damit künftig Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Mbit zur Verfügung. Kommt das Glasfaser direkt ins Haus, kann mit bis zu 300 Mbit gesurft werden.

Neue Erdgas- und Wasserleitungen

Zusätzlich werden von der EnBW ODR in Niederroden Erdgasanschlüsse angeboten. Damit dies auch in Dambach möglich ist, finanziert die Gemeinde Stödtlen eine Erdgasleitung von Niederroden nach Dambach. Der Zweckverband Rieswasserversorgung nutzte die Gelegenheit und verlegte eine neue Wasserleitung auf dieser Trasse. In den genannten Ortsteilen leben rund 390 Einwohner.

Die Investitionen stellen sich voraussichtlich wie folgt dar: Die Gemeinde Stödtlen investiert einschließlich der Kosten für die Gasleitung 714 000 Euro, der Ostalbkreis für die Backbone-Leitung 465 000 Euro und die Rieswassergruppe nochmals 52 000 Euro. Somit betragen die Baukosten voraussichtlich 1,230 Millionen Euro. Der Ostalbkreis und die Gemeinde Stödtlen erhalten einen Zuschuss des Landes nach den Förderrichtlinien für den Breitbandausbau. Die Förderung für die Gemeinde Stödtlen beträgt 245 000 Euro.

Wie Bürgermeister Ralf Leinberger im Gespräch mit unserer Zeitung heraushob, sei man mit den bisher geleisteten Arbeiten der Firma Martin Roth sehr zufrieden, da mit der Kabelleitungsfräse sehr schnell gearbeitet werden könne. Die Tagesleistung dieser Kabelleitungsfräse, gezogen von einem 330 PS starken Schlepper, beträgt im Optimalfall rund 700 Meter, wie der Projektleiter der Firma Roth, Roland Lutz, unserer Zeitung vor Ort sagte. Zwischen Niederroden und Dambach war es allerdings wegen des breiten Straßengrabens nicht möglich, die Fräse einzusetzen, so dass die Arbeiten dort mit einem herkömmlichen Bagger deutlich aufwendiger waren.

In dieser Woche werden die Rohre noch bis Oberbronnen verlegt. Danach geht es erst, je nach Witterung, im neuen Jahr weiter. Dann folgt die Erschließung der rund 1,2 Kilometer langen Strecke entlang der Straße bis nach Oberbronnen. Für die Herstellung der Glasfaser-Hausanschlüsse werden die Hauseigentümer rechtzeitig, rund vier Wochen vor dem jeweiligen Baubeginn, mittels Begehungen informiert.