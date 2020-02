Stödtlen feiert märchenhaften Faschingsabend

Mit einem vielseitigen Programm hat der Stödtlener SpoMu-Ball seine Besucher begeistert. Nicht zuletzt wegen der Showtänze zum Thema „Märchen“ und wegen der fantasievollen Kostüme ist es ein märchenhafter Abend gewesen.

Gewohnt eloquent führte „seine Durchlaucht König Bruno Hackius“ durchs kurzweilige Programm – dieses Jahr tatkräftig unterstützt von seiner Gemahlin, der „königlichen Hoheit Karin“. Exakt 33 Jahre nach ihrer Regentschaft als Prinzenpaar der Sandhasen hätten sie nochmals zur Verfügung gestanden, so Karin, die irgendwie bedauerte, dass sich doch noch ein Prinzenpaar gefunden habe.

Da Prinzessin Jessica von Wört erkrankt war, musste Prinz Ali I. von der Bux die Polonaise in der Liashalle anführen. Eine Aufgabe, die er mit Hilfe vieler Gardemädchen und fast aller Besucher mit Bravour löste.

Eröffnet wurde der Abend von der Kindergarde, die sich mit viel Charme prompt in die Herzen der Besucher tanzte. Aber auch die Tänze der Funken- und Prinzengarde hatten es in sich. Die Tänzerinnen wirbelten über die Bühne und begeisterten mit tollen Schrittfolgen. Eine Klasse für sich warenwieder die Showtänze, die unter dem Motto „Märchen“ standen.

Zuerst erlagen die Besucher dank der Jugendgarde dem Zauber der „Märchen aus 1001 Nacht“, ehe die Funken- und Prinzengarde mit ihrem getanzten Märchen „Hänsel und Gretel“ für einen weiteren Höhepunkt sorgten.

Ehe die Virngrundmusikanten mit ihrer Schnitzelbank die großen und kleinen Verfehlungen der Mitbürger humorvoll verpackt offenlegten, sorgten die Molgebachgugga mit ihren schrägen Tönen für beste Stimmung in der Liashalle. Dann war es soweit: die „fleißigen Bienchen“ der Virngrundmusikanten betraten die Bühne. Egal ob der Spontanurlaub des örtlichen Bäckers oder das seltsame Parkverhalten eines Stödtlener Fußballers: Nichts blieb den Bienchen verborgen.

Was passiert, wenn drei motivierte Fußballer auf einen ehemaligen Prinzen treffen, fasste Karin Hackius humorvoll zusammen, ehe die Fußballer das Ergebnis dieser Klausurtagung in der „Blauen Lagune“ auf der Bühne darboten. Und auch dieses Jahr übertrafen sich die Stödtlener Kicker wieder einmal selbst und sorgten so für den letzten Höhepunkt eines tollen Programms. Im Anschluss wurde zu den Klängen der Partyband Dominos bis spät in die Nacht das Tanzbein geschwungen und gefeiert.