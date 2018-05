Sechs Chöre bieten zauberhaftes Frühjahrspotpourri

Beim zweitägigen Frühjahrsfest des Liederkranzes Stödtlen hat das Chorkonzert am Mittwochabend im Mittelpunkt gestanden. Sechs Chöre sorgten in der Liashalle für Stimmung.

Nach der Begrüßung durch den Liederkranzvorsitzenden Peter Jacobs eröffneten die Gastgeber unter der Leitung von Roswitha Stenzenberger mit dem Lied „Süß‘ Liebe liebt den Mai“ von Friedrich Silcher den Konzertabend. Begleitet von Sabine Eiberger folgten bekannte Schager wie „Heimweh“, das Freddy Quinn 1956 zu einem seiner größten Erfolge machte. Mit dem Ohrwurm „Die Gitarre und das Meer“ gelang dem Liederkranz Stödtlen danach der ideale Übergang zum Auftritt des Männerchores vom Liederkranz Mönchsroth, ebenfalls unter Leitung von Roswitha Stenzenberger, die für den verhinderten Mönchsrother Dirigenten Dieter Jörg kurzfristig einsprang und das glänzend erledigte. Mit Liedern wie „Wir sind die alten Säcke“ und „Klinge Lied lange nach“ begeisterten die Mönchsrother Männer das Stödtlener Publikum, das für diesen Auftritt reichlich Beifall spendete.

Gelungen war auch der Auftritt des gemischten Chores des Gesangvereins Mittelfischach bei Obersontheim, die erstmals in Stödtlen mit von der Partie waren. Die 13 Frauen und sieben Männer des Chores boten bei ihrer Premiere unter der Leitung von Helga Sommer mit ihren vier einfühlsamen Liedern wie „Komm lieber Mai“ oder „Das Leben bringt groß‘ Freud“ ein zauberhaftes Potpourri an Frühlingsliedern an, wobei die Sopranstimmen herausragten.

Leicht und beschwingt war danach die Darbietung des Liederkranzes Ellenberg mit seinem Dirigenten Johannes Bolsinger, der bekannte Ohrwürmer wie „Über den Wolken“, „Amsterdam“ oder auch den Welthit der Carpenters „Top of the world“ im Gepäck hatte.

Der stimmgewaltige Liederkranz Zöbingen unter Dirigent Manfred Weizmann punktete mit seinen ersten drei Liedern „Im Frühling“, „Durch das frühlingshelle Land“ und „Wo Mandelbäume blühen“, die perfekt zu einem stimmungsvollen Frühlingsabend passten, ehe der Chor mit seinem begeisternden „Funiculi – Funicula“ die Sehnsucht nach einer Reise ins schöne Neapel weckte.

DDer Rock-Pop-Gospel-Chor aus Kirchheim ist erstmals dabei

Anders, aber nicht weniger gut, danach die Darbietung des Rock-Pop-Gospel-Chores aus Kirchheim, die ebenfalls zum ersten Mal beim Stödtelner Frühjahrsfest an den Start gingen. Unter der Leitung von Chorleiterin Anne Hiesinger-Lutz boten sie – Nomen est Omen– Pophits wie Michael Jacksons „Heal the World“ oder „Can you feel the love tonight“ aus dem Musical „König der Löwen“. Einfühlsam wurde es danach bei „Applaus, Applaus“ der Sportfreunde Stiller, ehe der Chor bei der einzigen Zugabe des Abends, dem „The Cup Song“ von A.P. Carter, mit den drei Cup-Solistinnen Alexandra Oesterle, Nicole Paul und Karin Bayerle, mit einem Riesenbeifall verabschiedet wurde.