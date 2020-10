In Zusammenarbeit mit der Komm.Pakt.Net hat die Gemeinde Stödtlen im Ortsteil Dambach die Breitbandinfrastruktur ausgebaut, um die derzeitige Internetversorgung zu verbessern. Der Teilort von Stödtlen wurde mit der FTTC-Technik erschlossen, wodurch nun 48 Haushalte, mit schnellem Internet versorgt werden können. Anbieter ist die NetCom BW, die darauf am Freitag in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht hatt.

Bei der FTTC-Technologie (Fiber to the Curb) wird der Verteilerkasten im Wohngebiet mit Glasfaser angebunden. Die sogenannte „letzte Meile“ bis ins Gebäude bleibt die bestehende Kupferleitung, so dass maximal Internetgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s möglich sind. Dambacher, die dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, müssen dazu allerdings Kunde bei der NetCom BW werden.

Wie die NetCom BW mitteilt, soll das FTTC-Netz im Stödtlener Teilort Birkenzell im November 2020 in Betrieb gehen. Bereits seit 2019 kann in den Teilorten Regelsweiler und Gaxhardt mit bis zu 50 Mbit/s gesurft werden. Die Teilorte Strambach, Kaltenwag, Maxenhof, Niederroden, Oberbronnen- und Unterbronnen, Eck und Winterhof sind direkt ans Glasfasernetz angebunden, hier stehen deshalb noch schnellere Übertragungsraten zur Verfügung.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation konnte im Vorfeld keine Informationsveranstaltungen der NetCom BW zum Breitbandausbau stattfinden. Das Unternehmen informiert im Internet über das neue Angebot, www.netcom-bw.de/ privatkunden/service-support/faqvideos/. Weitere Infos rund um Internet, Telefonie und TV gibt es außerdem über Telefon 07961 / 922555 oder per E-Mail: info@hetec-gmbh.de.