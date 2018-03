Rosenberger Schützen sind erfolgreich

Eine positive Bilanz des vergangenen Jahres hat Vorsitzender Frank Sauerborn bei der Hauptversammlung der Schützengilde Rosenberg gezogen.

Es seien viele Arbeiten erledigt worden, auch in diesem Jahr stehe einiges an, kündigte Sauerborn an. Schriftführer Thomas Frank listete die verschiedenen Aktivitäten auf, und gab einen Überblick, was alles erreicht und erledigt wurde.

Den für den Verein schönsten Bericht legt seit Jahren Sportleiter Anton Hirschle vor. So waren wieder fünf Schützen von Rosenberg bei den Deutschen Meisterschaften in München am Start. Die Armbrustschützen haben sich gut patziert. Nadine Roth und Matthias Dierolf sind württembergische Meister. Die Kleinkaliber- und Luftgewehrmannschaften sind in die Bezirksliga aufgestiegen.

Der Nachwuchs macht Sorgen

Jugendleiter Philipp Köder macht sich große Sorge um den Nachwuchs. Darauf müsse man in diesem Jahr mehr Gewicht legen. Kassiererin Beate Hirschle informierte über einen soliden Kassenstand.

Sieger Götz bedankte sich beim Schützenverein für das Mitwirken beim Ferienprogramm, und die Zusage, beim Straßenfest dabei zu sein. Bei den Wahlen wurden alle Positen besetzt werden. Armin Dörrzapf ist zweiter Vorsitzender, Anton Hirschle Sportleiter und Beate Hirschle Kassiererin gewählt. Zweite Beisitzerin ist Petra Dörrzapf, da Günter Dörrzapf sich nicht mehr zur Wahl stellte. Kassenprüfer ist Alois Maierhöfer.

Ein wichtiger Punkt bei der Versammlung war die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft. Armin Dörrzapf wurde für sein jahrzehntelanges Engagement im Verein, sein vorbildliches, kameradschaftliches Verhalten sowie für seinen stets selbstlosen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt.

Hermann Boy, Armin Dörrzapf, Anton Knecht, Frank Sauerborn und Bruno Schmid wurden für 40 Jahre von Verein und WSV aufgezeichnet, Helmut Hohnheiser für 25 Jahre.

Für besondere, sportliche Erfolge geehrt wurden Nadine Roth, Anton Hirschle und Steffen Hirschle.

Frank Sauerborn bedankte sich am Ende bei allen für ihre Arbeit zum Wohle des Vereins und wünscht sich weitere sportliche Erfolge sowie Kameradschaft und die Mithilfe, wo sie nötig ist.