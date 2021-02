Rund 8000 Euro Schaden sind an einem Auto entstanden, mit dem ein 48-Jähriger frühmorgens auf der K 3211 von Eck am Berg in Richtung Dinkelsbühl unterwegs war. Er erfasste mit seinem Wagen ein Reh, das die Fahrbahn querte. Der Unfall passierte am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr. Was hinterher mit dem Reh war, teilte die Polizei nicht mit.