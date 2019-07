Rathaus Stödtlen ist wieder am Netz – Ursache für Ausfall noch nicht identifiziert

Das Stödtlener Rathaus ist wieder per Internet erreichbar. Bürgermeister Ralf Leinberger hat mitgeteilt, dass die Gemeindeverwaltung mit einer provisorischen LTE-Verbindung per Mobilfunk wieder an das Netz angebunden wurde. Auf diese Weise konnte der Dienstbetrieb wieder hergestellt werden.

Seit Mittwoch vergangener Woche hatten die Rathausmitarbeiter zum Beispiel keine E-Mails senden und empfangen können. Das Standesamt war lahmgelegt und auch Pässe und Ausweise konnten nicht ausgestellt werden. Nach Auskunft von Bürgermeister Ralf Leinberger ist die Ursache des Netzausfalls allerdings noch nicht identifiziert. Stödtlens Rathauschef teilte der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit, dass sich der Verdacht auf eine Leitungspanne bisher nicht bewahrheitet habe. Näheres könne er zur Stunde nicht sagen.