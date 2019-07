Rathaus Stödtlen ist wieder am Netz

Das Stödtlener Rathaus ist wieder per Internet erreichbar. Bürgermeister Ralf Leinberger hat mitgeteilt, dass die Gemeindeverwaltung mit einer provisorischen LTE-Verbindung per Mobilfunk wieder an das Netz angebunden wurde. Auf diese Weise konnte der Dienstbetrieb wieder hergestellt werden.

Seit Mittwoch vergangener Woche hatten die Rathausmitarbeiter zum Beispiel keine E-Mails senden und empfangen können. Das Standesamt war lahmgelegt und auch Pässe und Ausweise konnten nicht ausgestellt werden.