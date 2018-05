An einem VW Polo, der zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag im Hofraum eines Gebäudes in der Burgstraße in Stödtlen abgestellt war, ist von Unbekannten die Seitenscheibe so beschädigt worden, dass das Fahrzeug danach geöffnet werden konnte. Offensichtlich wurde aus dem Fahrzeug aber nichts gestohlen. Über die Höhe des enstandenen Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.