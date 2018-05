Wegen des Stödtlener Faschingsumzuges ist die Ortsdurchfahrt Stödtlen im Zuge der L 1070 sowie der K 3220 am kommenden Dienstag, 13. Februar, in der Zeit von 13 bis circa 13.45 Uhr für den Straßenverkehr voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Stödtlen in dieser Zeit möglichst weiträumig zu umfahren. (ij)