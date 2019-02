Narren stürmen das Stödtlener Rathaus - „Leini“ muss Rathausschlüssel abgeben

Bürgermeister Ralf Leinberger kann mit dem Urteil der Stödtlener Hasenpolizei zufrieden sein. Er wurde in mehreren Punkten als Geizkragen der Gemeinde Stödtlen in allen Kategorien angeklagt und ruhe sich auf den Schultern der Ehrenamtlichen aus. Der Sparfuchs „Leini“ nahm das Urteil indessen klaglos hin, denn auch die Verteidigung durch Rainer Hauber brachte keine Entlastung für den Schultes. Er wurde für die nächsten fünf Jahre seines Amtes enthoben und musste den Schlüssel des Rathauses an das Prinzenpaar Marc Hackius und Sina die I. abgeben.

Zuvor jedoch hauten die Molgebach-Gugga richtig rein und die Scheiben des Stödtlener Rathauses im Foyer schienen zu vibrieren. Die Stimmung war phänomenal und Eisköniginnen samt Eiskönig, der Faschingskostüm-Klub Stödtlen und Dambach (FKK), die Gruppe Hartz IV, Hexen, Cowboys, Indianer, der Elferrat des Freizeitclubs, die Aschehütte, die Maibaumfreunde aus Gaxhardt und viele mehr forderten die gerechte Strafe des Stödtlener Schultes.

Anklage der Narren war erdrückend

Zwei Garden des Freizeitclubs und des DJK Stödtlen warfen die Beine in ungeahnte Höhe und nahmen die Besucher mit auf eine Gerichtsverhandlung, die es wohl so nur in Stödtlen gibt. Doch das alles nützte dem Stödtlener Schultes recht wenig, denn die Anklage, die er stoisch entgegen nahm, war erdrückend. Er sei ein Geizkragen in mehreren Dingen, lautete diese. Er habe zwar das Wohl der Stödtlener im Auge, sauge diese aber immer bis zum letzten Blutstropfen aus. Er vergesse aber immer wieder Wesentliches zu berücksichtigen. So den Christbaum vor dem Rathaus. Der Sparfuchs Leini habe es nicht einmal geschafft einen solchen vor dem Rathaus aufzustellen. Den Elternbeirat habe er bei der Eröffnungsfeier des Kindergartenaußenbereichs förmlich im Regen stehen gelassen und die Kosten auf diese abgewälzt. Dem Sparstrumpf Leinberger wurde vorgehalten, dass er das Engagement der Stödtlener Bevölkerung ausnützen würde.

Und so ging es in einem fort. Leinberger stand trotz der vielen Vorwürfe lächelnd da und hoffte auf seinen Verteidiger Rainer Hauber. Der hob hervor, dass Leinberger ein Meister in Sachen Förderanträgen sei und so die Gemeinde weiter nach vorne bringen würde. Aber das alles ließ das hohe Gericht nicht gelten. Das Urteil lautete, dass Leinberger wieder aktiv an der Sitzung des Freizeitclubs teilnehmen solle und dass er das Rathaus wieder durch einen Christbaum zum glänzen bringen soll. Außerdem musste er den Rathausschlüssel an das Prinzenpaar Marc und Sina abgeben. Der Schultes nahm das Urteil gelassen an. Daran anschließend steppte im Stödtlener Rathaus der Bär und es wurde gefeiert bis in die Morgenstunden.