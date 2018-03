Mit dem Spo-Mu-Ball in die heiße Phase

Kenner wissen es schon längst: Mit dem Spo-Mu-Ball beginnt in Stödtlen die heiße Phase des Faschings.

Neben Garde- und Showtänzen der Sandhasen sorgten die Molgebach Gugga, der Musikverein mit seiner Schnitzelbank, die Fußballer und das „Juwel von Gaxhardt“, Lorenz Gschwinder, für beste Unterhaltung. Durch das kreative und äußerst abwechslungsreiche Programm führte kurzweilig Bruno Hackius alias Sam Hackiusins die Gäste in der voll besetzten Lias-Halle. Unter den Gästen: das Prinzenpaar Sabrina I. und Prinz Robin I. und Bürgermeister Ralf Leinberger mit seiner Frau Ulla.

Die erste Stimmungsrakete für die Prinzengarde

Die Prinzengarde wirbelte präzise, synchron und schwungvoll über die Bühne und sorgte so schon früh für eine Stimmungsrakete. Da wollte die Kindergarde nicht zurückstehen. Mit spitzbübischem Lächeln genossen die Kleinsten bereits den Einmarsch zu ihrem großen Auftritt. Zwar nicht ganz so perfekt wie ihre großen Vorbilder, dafür mit riesiger Begeisterung tanzten sie sich in die Herzen der Zuschauer.

Nach diesen Gardetänzen wuchs die Vorfreude auf die Showtänze der Jugend- sowie der Funken- und Prinzengarde. Auch hier verzauberten die Tänzerinnen unter dem Motto „Wild West“ das Publikum. Während die Cowgirls der Jugendgarde das harte Leben in der Wüste und der freien Natur tänzerisch darstellten, verwandelten die Funken- und Prinzengarde die Lias-Halle in einen Saloon mit bester Revue-Unterhaltung. Die Stimmung ging durch die Decke.

Die Schnitzelbank des Musikvereins nahm sich die Lias-Halle vor. Unbeantwortet blieben Fragen, warum die Lias-Halle nicht zur Geis-Lein-Halle wurde oder sich die Anzahl der Pissoirs von sechs auf zweieinhalb verringerte. Auch die fehlerhafte Technik, dubiose Geschehnisse um den Weihnachtsmarkt oder eine Altpapiersammlung wurden thematisiert. Lorenz Gschwinder, das „Juwel von Gaxhardt“, erntete mit seinen philosophischen Gedanken zum Telefon oder Ausführungen zu der oftmals fehlerhaften Kommunikation zwischen Mann und Frau tosenden Applaus. In einem Schattenspiel boten die Fußballer einen Einblick in ihren perfekt organisierten Tagesablauf inklusive Spielvorbereitung und Kabinenfest mit atemberaubenden Tanzeinlagen – zweifelsohne einer der Höhepunkte eines sehr gelungenen Faschingsauftakts.