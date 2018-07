Millionenauftrag für Stödtlener Breitbandausbau Ost

Die Gemeinde Stödtlen erhält aus dem Ausgleichstock des Landes 60 000 Euro. In der Sitzung des Gemeinderats verabschiedete Bürgermeister Ralf Leinberger außerdem den bisherigen Bauhofchef Karl Nefzger.

Leinberger würdigte anschließend die über 18-jährige Mitarbeit von Karl Nefzger im Stödtlener Bauhof. Nefzger habe sich in seiner langjährigen Zeit als Bauhofchef große Verdienste erworben, und er habe immer Wert darauf gelegt, dass sich der Bauhof in Sachen Ausstattung mit Geräten, Fahrzeugen und Silo für das Streusalz weiter entwickelt. Unter seine Regie fiel gleichzeitig mit dem Bau des Feuerwehrheims in unmittelbarer Nachbarschaft die Errichtung des Bauhofgebäudes. Nefzger habe die Ausstattung auf den neuesten Stand der Technik gebracht, eine mannschaftlich gute Truppe um sich geschart und immer gewusst, was wichtig war. Aber die Gesundheit gehe vor, und so dankte der Bürgermeister im Namen der Gemeinde und des Gemeinderats dem ausscheidenden Mitarbeiter für seine Arbeit, was die Gemeinderäte mit großem Beifall unterstrichen.

Leinberger teilte mit, dass die Gemeinde Stödtlen von den insgesamt 5,878 Millionen Euro, die das Regierungspräsidium Stuttgart aus dem Ausgleichstock für den Ostalbkreis ausschüttete, insgesamt 60 000 Euro für die Verbesserung des Feldweges zwischen der Ziegelhütte und dem Merzenhof erhält. „Wir freuen uns“, meinte der Schultes, und die Ausschreibung könne erfolgen. Die Arbeiten sind im Frühjahr 2019 vorgesehen. Weiter teilte er mit, dass die Gemeinde seit längerer Zeit keine Flüchtlinge aufnehmen musste und jetzt ab 23. August eine achtköpfige Familie aus Afghanistan mit sechs kleinen Kindern aufnehme.

Lutz Angstenbeger, der Geschäftsführer der Firma a2Plan Ingenieure in Westhausen, stellte danach das Submissionsergebnis zum Breitbandausbau Ost für die Stödtlener Teilorte Niederroden, Dambach, Eck am Berg, Ober- und Unterbronnen vor. Der wirtschaftlichste Bieter unter den sechs Angeboten war die Firma Martin Roth und Söhne GmbH in Ellwangen zum Preis von 1,079 Millionen Euro. Sowohl in Niederroden als auch Eck am Berg werden die Leitungen unter den Gehwegen verlegt, die danach wieder mit Asphalt versehen werden. Gemeinderat Andreas Geiß wandte ein, dass ihm diese Vorgehensweise bezüglich Dambach auf den 750 Metern egal sei, wo ja in vier oder fünf Jahren ohnehin die Durchgangsstraße komplett erneuert werden soll, aber in den Teilorten Niederroden und Eck am Berg schlug er eine anschließende Pflasterung der Gehwege vor. Bürgermeister Leinberger betonte, dass „wir bestimmte Dinge in Kauf nehmen müssen“ und riet seinem Stellvertreter, dafür einen Antrag zu stellen, der aber danach von den Räten nur zwei Ja-Stimmen erhielt. So blieb es bei der einstimmig vom Rat genehmigten Umsetzung des Bauvorhabens durch die Firma Martin Roth.

Kämmerer Marco Guse gab danach einen Haushaltszwischenbericht für 2018 ab, der im Verwaltungshaushalt dank guter Einnahme bei Steuern, Zuweisungen, Umlagen und insbesondere der Gewerbesteuer aktuell eine deutliche Verbesserung der Zuführungsrate um 269 000 Euro vorsieht, so dass das voraussichtliche Ergebnis bei 5,089 Millionen liegt. Auch der Vermögenshaushalt mit einem Planvolumen von 812 779 Euro sieht eine deutliche Veränderung um 365 100 auf 1,177 Millionen Euro vor. Des Weiteren wurden noch drei Bausachen behandelt. Leinberger teilte mit, dass die Wörter Firma TE Connectivity am Samstag, 13. Oktober, in einem Zelt auf dem Stödtlener Festgelände beim Sportplatz ein Fest für ihre Mitarbeiter abhält.