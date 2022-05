Liederkranz Stödtlen bereitet Jubiläumsfest vor

Der Projektchor des Liederkranzes wird ein gemischter Chor sein, speziell für das Jubiläum in 2023. Jeder der Interesse hat am chorischen Singen sei herzlich willkommen. Es besteht keine Verpflichtung dem Verein beizutreten.

Der Festausschuss mit seinem Sprecher Andreas Geiß hat auf der Jahreshauptversammlung einen Einblick gegeben, wie weit die Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr gediehen sind.

So soll das Festwochenende vom Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, stattfinden. Beginnend mit dem Festakt am Freitag, einem Konzertabend am Samstag mit vorherigem Sternmarsch in die Liashalle und abschließend mit Festgottesdienst und Fahnenbandweihe am Sonntag. Mit einer wandernden Chorveranstaltung im August des Jubiläumsjahres feiert sich der Verein quasi selbst. In einem Oldiebus zieht der Männerchor von Dorf zu Dorf in der Gemeinde Stödtlen und gibt dort seine Ständchen zum Besten. Als krönenden Abschluss wird in der Leonhardskirche am 10. Dezember kommenden Jahres ein Adventskonzert mit dem Windsbacher Knabenchor stattfinden.

Der stellvertretende Vorsitzende Martin Brenner, der die Versammlung für den verhinderten Peter Jacobs leitete, verkündete zudem, dass auch die Vorbereitungen für einen Projektchor liefen. Der Aufruf im Amstblatt Stödtlen sei schon geschaltet, eine Dirigentin stehe bereit.

Das Jahr 2021 verlief coronabedingt relativ ereignislos. So konnte Schriftführer Hans-Jürgen Schicktanz nur von einem einzigen Auftritt berichten, nämlich dem Ständchen für Bürgermeister Ralf Leinberger zu seiner gewonnen Wahl im November vergangenen Jahres. Ebenso pandemiebedingt tat sich in der Vereinskasse wenig. Man hatte weniger Ausgaben, dafür aber auch kaum Einnahmen.

Die Chorleiterin Roswitha Stenzenberger sagte, sie sei besonders über den neuen Sänger im zweiten Bass erfreut. Toll wäre es aber, wenn noch mehr Neuzugänge kämen.

Dem konnte der stellvertretende Vorsitzende Martin Brenner nur zustimmen, stünden doch dem einen Neuzugang drei verstorbene Mitglieder gegenüber. Derzeit zählt der Chor 23 aktive Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren. Dies sei alles andere als zufriedenstellend. Positiv zu sehen sei immerhin, dass durch die Pandemiezeit niemand abgesprungen sei.

In Zukunft werde man öfters „fliegende“ Singstunden in verschiedenen Gaststätten abhalten und so die Attraktivität des Singens erhöhen.

Bürgermeister Leinberger empfahl, tapfer nach vorn zu blicken. Mit dem Projektchor könne eine tolle Idee umgesetzt werden und er hoffe, dass es klappt. Corona habe tiefe Spuren hinterlassen und man müsse einiges tun um wieder ins normale Fahrwasser zurückzukehren. Leinberger dankte dem Liederkranz für die Mitwirkung bei seiner Wiederwahl im November 2021 und zollte der Vorstandschaft seinen Respekt.

Daraufhin empfahl er die Entlastung der Vorstandschaft, welche einstimmig verabschiedet wurde.

Durch Vereinsehrungen, als auch durch den Eugen-Jaekle-Chorverband wurden geehrt:

Josef Lichtmaneker bereits 2020 seit 40 Jahren aktiv, seit 2021 Heinrich Spang ebenso 40 Jahre aktiv, Franz Burger respektable 65 Jahre aktiv, und dieses Jahr wurden Leo Spegel für 65 Jahre sowie Klaus Wachtel für 30 Jahre aktives Singen geehrt.

Weitere Ehrungen gab es viermal für 50jährige Mitgliedschaft: Andreas Geiß, Fritz Pfeiler, Anton Ilg und Hildegard Herfort. Dreimal Mitgliedschaft 40 Jahre: August Reeb, Karl Gloning und Otto Wolpert. 20 Jahre dabei sind Ralf Leinberger und Michael Erhardt.

In die Runde der Ehrenmitglieder durfte sich Josef Mack einreihen.