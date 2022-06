Liederkranz Stödtlen bereitet 100-jähriges Jubiläum vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Jahreshauptversammlung verkündete Andreas Geiß, Sprecher des Festausschusses wie das 100-jährige Jubiläum 2023 ablaufen wird. Vom Festwochenende, Freitag 12. Mai bis So. 14. Mai 2023, einer wandernden Chorveranstaltung und einem Adventskonzert mit dem Windsbacher Knabenchor am 10. Dezember 2023 ist für das Jubiläumsjahr einiges geboten.

Der 2. Vorsitzende Martin Brenner, der die Versammlung für den verhinderten Peter Jacobs leitete, verkündete, dass auch Vorbereitungen für einen Projektchor liefen.

Relativ ereignislos verlief coronabedingt das Jahr 2021. So konnte Schriftführer Hans-Jürgen Schicktanz nur von einem Auftritt, dem Ständchen für Bürgermeister Ralf Leinberger zu seiner Wahl am 7. November 2021 berichten. Dennoch fanden in der Vorstandschaft und dem neu eingesetzten Festausschuss zahlreiche Sitzungen statt.

Chorleiterin Roswitha Stenzenberger lobte die Ideen des Festausschusses, und freue sich auf das Frühjahrskonzert, dass sich der Chor endlich wieder präsentieren könne.

Erfreut sei sie über den neuen Sänger im 2. Bass. Toll wären aber noch mehr Neuzugänge.

Dem konnte der 2. Vorsitzende Martin Brenner nur zustimmen, stünden doch einem Neuzugang 3 verstorbene Mitglieder gegenüber. Derzeit zählt der Chor 23 Sänger mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren. Dies sei alles andere als zufriedenstellend. Positiv ist, dass durch die Pandemiezeit niemand abgesprungen sei.

Endlich konnten die seit 2020 und 2021 ausstehenden Ehrungen nachgefeiert werden. Durch Vereinsehrungen, als auch durch den Eugen-Jaekle-Chorverband wurden geehrt: Josef Lichtmaneker bereits 2020 seit 40 Jahren aktiv, seit 2021 Heinrich Spang ebenso 40 Jahre aktiv, Franz Burger respektable 65 Jahre aktiv, und dieses Jahr wurden Leo Spegel für 65 Jahre sowie Klaus Wachtel für 30 Jahre aktives Singen geehrt. Roswitha Stenzenberger erhielt die Urkunde für 10 Jahre Dirigat im Verein.

Weitere Ehrungen gab es für 50 Jahre Mitglied: Andreas Geiß, Fritz Pfeiler, Anton Ilg und Hildegard Herfort. 40 Jahre Mitglied: August Reeb, Karl Gloning und Otto Wolpert. 20 Jahre dabei sind Ralf Leinberger und Michael Erhardt. In die Runde der Ehrenmitglieder durfte sich Josef Mack einreihen.

Wahlen: Josef Raab, aktives und Josef Reeb, passives Vorstandsmitglied wurden bestätigt. Neu gewählt wurden Leonhard Wachtel und Felix Meier als aktive Vorstandsmitglieder.