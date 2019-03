Liederkranz Stödtlen blickt auf arbeitsreiches Jahr

Der Vorsitzende des Liederkranzes Stödtlen, Peter Jacobs, hat bei der Hauptversammlung im Gasthaus Pfauengarten auf ein bewegtes Jahr zurückgeblickt. Nach wie vor habe die Gewinnung neuer Mitglieder Priorität. Dirigentin Roswitha Stenzenberger forderte die Sänger auf, sich weiter mit Engagement dem Verein zu widmen, denn es gelte große Auftritte zu meistern.

Schriftführer Hans-Jürgen Schicktanz ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren und erinnerte an die vielen Auftritte des Liederkranzes. Kassierer Robert Maier erhielt von den Kassenprüfern Andreas Geiß und Manfred Hald großes Lob. Alles sei bestens verarbeitet und man könne mit dem soliden Kassenstand zufrieden sein.

Chorleiterin Roswitha Stenzenberger bedankte sich für das Engagement der Sänger im vergangenen Jahr, mahnte aber auch, dass man nicht nachlassen dürfe und sich auch für moderne Literatur öffnen müsse. Dazu gehöre eine gewisse Anstrengung, die sich aber bei den vielen Auftritten wie der diesjährigen Präsentation der sanierten Fahne oder dem Chorfest in Heilbronn, um nur einige zu nennen, auszahlen würden. In Sachen Mitgliederwerbung appellierte die Dirigentin an alle Sänger, dass diese viele singfreudige Männer mitbringen sollten. Denn mit einem großen Chor tue man sich in vielen Sachen leichter.

In dieses Horn blies auch Vorsitzender Peter Jacobs, der dringend dazu aufforderte, neue Mitglieder zu werben. Die Altersstruktur im Chor müsse besser werden. Wären mehr Mitglieder im Verein, könnte man krankheitsbedingte Ausfälle auch leichter verkraften. Der Liederkranz Stödtlen müsse attraktiver werden, um so neue Mitglieder zu gewinnen, wünschte sich Jacobs.

In seinem Rückblick ging er auf die 36 Chorproben im vergangenen Jahr ein, die sich von den Probenbesuchen im Vergleich zum Jahr 2017 ganz leicht verschlechtert hätten. Er dankte den Sängern, die besonders fleißig dabei waren, mit einem Geschenk.Die Altersstruktur im Liederkranz beträgt bei den Sängern: Ein Mitglied zwischen 27 und 40 Jahren, sechs Mitglieder zwischen 41 und 59 Jahren und 18 Sänger ab 60 Jahren, im Durchschnitt bedeutet dies 63,8 Jahre.

Jacobs ging ergänzend zu Schriftführer Schicktanz auf die vielen Auftritte ein, die der Liederkranz im vergangenen Jahr bewältigen musste. Ein sehr erfolgreicher sei das Frühjahrsfest mit verschiedenen Chören in der Liashalle gewesen. Auch die Mitwirkung bei der Weihe des Albert-Munz-Saales oder bei der Verabschiedung von Pfarrer Manfred Schmid seien herausragende Events des Liederkranzes gewesen. Das für die Kameradschaft was getan werde, spiegele sich bei Freizeitveranstaltung wie Grillen sowie beim Vereinsausflug wider.

Bürgermeister Ralf Leinberger lobte den Liederkranz für sein Engagement und hob dabei den Auftritt bei der Weihe des Albert-Munz-Saales heraus. Die Ausrichtung des Ehrungsnachmittags des Eugen-Jaekle-Chorverbands durch den Liederkranz sei eine Werbung für ganz Stödtlen gewesen. Ebenso die Crowdfunding-Aktion zu Sanierung der Fahne des Liederkranzes, bei der der Liederkranz tatkräftig von den Stödtlenern unterstützt worden war. Die sanierte Fahne wird am Mittwoch, 29. Mai, in der Liashalle vorgestellt, musikalisch umrahmt vom Patenverein Pfahlheim.

Vorsitzender Peter Jacobs ehrte treue Mitglieder. 20 Jahre: Manfred Hald und Michael Bux; 30 Jahre: Robert Maier und Alois Erhardt; 40 Jahre: Roland Walter. Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Kornelius Bux, Alois Bronner, Xaver Reißmüller, Josef Ilg, Johannes Mayer und Josef Feil.

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Josef Raab (aktives Vorstandsmitglied), Josef Reeb (passives Vorstandsmitglied) und Martin Brenner (Notwart).

Der Satzungsänderung aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung wurde einstimmig grünes Licht gegeben. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde vereinbart, dass das alte Klavier, das nicht mehr gebraucht werde, aber noch spielbar ist, verkauft werden soll. Jacobs sprach dem Sängerkameraden Leo Spegel, der die Vereinsfahne Jahrzehnte wie seinen Augapfel gehütet hat, großen Dank aus und überreichte ein Geschenk. Der Liederkranz hat dank des Kirchengemeinderats im Gemeindehaus einen Aufbewahrungsraum für die Fahne, aber auch für Uniformen, Vereinsunterlagen und weitere Utensilien bekommen.