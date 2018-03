Liashalle wird Leinberger zum Verhängnis

Er kommt einfach nicht drum herum, um das enge Karottenkostüm beim Rathaussturm. Auch gestern musste sich Stödtlens Schultes Ralf Leinberger da wieder hineinzwängen. Mittlerweile geht das nur noch im Sitzen – und mit Unterstützung durch helfende Hände. Und wäre das alles nicht schon schlimm genug, musste Karottenleini am Donnerstagabend vor seiner abschließenden Verurteilung auch noch etwas live singen. Ausgewählt wurde von seinen Anklägern von der Hasenpolizei etwas Passendes zur fünften Jahreszeit: Oh Tannenbaum.

Er wird jedes Jahr von Stödtlens Narren mit Wonne zelebriert: der Rathaussturm. Alle machen mit. Hasenpolizei, Molgebachguggen, die Garden des Freizeitclubs. Und das Beste daran: Das Opfer steht jedes Mal von Beginn an fest. Bürgermeister Ralf Hermann Leinberger, alias Karottenleini, der trotz Topverteidigung nie um seine Strafe und Absetzung herumkommt. Was der Stimmung am Abend aber durchaus zuträglich ist.

Leinberger singt live

So auch gestern wieder, als das gestrenge Gericht der HaPoli unter dem Vorsitz von Richter Hasen-Karl zusammentrat. Bevor der und seine Chefanklägerin Sylvi Gräfin vom Land allerdings so richtig loslegten, musste neben dem Schultes zunächst noch ein zweiter Delinquent Platz nehmen. Andreas Erhardt, Chef von der Aschehütte Stödtlen (AHS). Sein Vergehen: Das letztjährige Hasengerichtsurteil wurde von ihm und seinen Mannen einfach ignoriert. Beim Christbaumaufstellen gab es weder den geforderten Gratis-Glühwein noch die Bratwurst für umsonst. Und Schultes Leinberger sang zu dem Anlass auch kein Weihnachtslied. Natürlich ein unverzeihlicher Fauxpas.

Während Erhard am Donnerstag mit dem Versprechen davonkam, mit seinem kompletten ASH-Team bei der nächsten Prunksitzung auftreten zu wollen, bekam Karottenleini (und auch die vielen Gäste im proppenvollen Bürgersaal des Rathauses) die volle Härte des HaPoli-Gerichts zu spüren. Leinberger musste seinen Gesangsauftritt nachholen und „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum“ – flankiert von Andy Erhardt und einem übrig geblieben Christbaum – zum Besten geben... und zwar die vollen drei Strophen.

Danach wurde es dann noch ernster für den Bürgermeister. Er musste sich von der Chefanklägerin anhören, dass die Vereine für die Nutzung der neuen Liashalle jetzt mehr berappen müssen als vorher. Der Grund seien unfassbar hohe Nebenkosten, die noch über dem Niveau der alten Sporthalle lägen. Da nütze es auch nichts, wenn man den Vereinen eine Frei-Veranstaltung gewähre. Gleich dreimal postulierte Sylvi Gräfin vom Land unter dem Applaus der Narren: „Frei heißt frei und nicht Nebenkosten mal zwei.“ Wobei sie es nicht versäumte, auch noch darauf hinzuweisen, dass man das Wasser in der Halle fünf Minuten laufen lassen müsse, bis es warm sei – wobei die Betonung auf warm und „ausdrücklich nicht heiß“ liegen würde.

Eine manipulierte Speisekarte

Die Verteidigungsstrategie des Schultes an der Stelle blieb dünn: „Ich halte warmes Wasser für komplett überbewertet.“ Sein Verteidiger Rainer Hauber vom benachbarten „Stadtpack“ aus Röhlingen versuchte danach noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Es kam, wie es kommen musste. Karottenleini wurde für schuldig befunden und dazu verdonnert, das kommende Familienfest des Freizeitclubs Stödtlen im Juni zu bewirten.

Nicht viel besser erging es an dem Abend einem weiteren Angeklagten: Joachim „Pfiadr“ König, seines Zeichens zweiter Vorsitzender des SV DJK Stödtlen. Das Gericht hielt ihm die mutwillige wie bösartige Manipulation der im Amtsblatt veröffentlichten Speisekarte zur Jubiläumssause des Sportvereins im September 2017 vor.

In diesem Zuge wurde auch gleich noch auf Königs Connection zum ehemaligen Knacki Uli Hoeneß hingewiesen – der „Pfiadr“ ist ja ein alter Bayern-Fan. Weshalb er auch am Ende vollkommen zu Recht schuldig gesprochen wurde. Seine Strafe: Er muss eine Grillparty im bayerischen Mönchsroth für geladene Gäste des FCS ausrichten.

