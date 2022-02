Leni Breymaier in Stödtlen: Aufgabenlast für die Kommunen ist zu groß

Stödtlens Bürgermeister Ralf Leinberger und die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier haben sich bei einem Rathausbesuch der Abgeordneten über aktuelle kommunal- und bundespolitische Themen ausgetauscht.

Leinberger berichtete über die Entwicklung der Kommune während der Corona-Pandemie und aktuelle Infrastrukturvorhaben. Der Bürgermeister betonte, dass das Thema Digitalisierung die Flächengemeinde mit ihren 26 Ortsteilen herausfordere: „Wir sind Bund und Land dankbar für die Zuschüsse, die im Weiße-Flecken-Programm ermöglicht wurden und wollen im nächsten Schritt auch das angelaufene Graue-Flecken-Förderprogramm nutzen. Viel Zeit raubt allerdings der bürokratische Aufwand, der mit der Antragstellung und Ausschreibung einhergeht. Das kann kleine Gemeinden schnell an ihre Grenzen bringen.“ Detaillierte Vorschriften beim Ausbau würden oft pragmatischen Lösungen entgegenstehen, so Leinberger.

Breymaier und Leinberger sehen ein Problem bei der zunehmenden Aufgabenlast der Kommunen, ohne dass zusätzliches Personal bereitstehe. Der Stellenmarkt sei insgesamt angespannt. Der Staat müsse bei der Digitalisierung der Verwaltungen Schritt halten und in einer langen Übergangsphase in kleinen Gemeinden Leistungen digital und analog anbieten. Der Bürgermeister richtete den Wunsch an die Berliner Gesetzgebung, den kleinen Verwaltungseinheiten Vorlaufzeiten zu lassen, so etwa bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Dieses wurde noch durch die Große Koalition verabschiedet und verpflichtet die Kommunen in Deutschland bis Ende 2022 dazu, bestimmte Leistungen digital zur Verfügung zu stellen.

Breymaier und Leinberger hoffen auf eine Entspannung der pandemischen Lage und dadurch auf einen Wegfall weiterer Einschränkungen. „Ich bin optimistisch, dass wir ein Stück Normalität in den nächsten Wochen zurückgewinnen werden. Bis zum Frühjahrsbeginn sollen die Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden", so die SPD-Abgeordnete. Die Gemeinde wolle einen lebendigen Sommer mit der Dorfgemeinschaft organisieren, zu dem die Abgeordnete herzlich eingeladen sei, betonte Leinberger.