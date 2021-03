Landstraße bei Stödtlen wird gesperrt

Die L2385 wird ab Montag, 15. März, von kurz vor der Abzweigung nach Gaxhardt bis nach Regelsweiler voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis 15. Oktober. Das teilt das Landratsamt des Ostalbkreises in einer Pressemitteilung mit. Grund sind Erhaltungsmaßnahmen. Die Sperrung der L 2385 beginnt circa 150 Meter vor der Einmündung zur K 3212 (Abzweigung Stödtlen-Gaxhardt). Eine Umleitung wird über Wört – L 1070 – Stödtlen – K 3210 – Eck am Berg – K 3211 – Mönchsroth und in umgekehrter Richtung ausgeschildert.