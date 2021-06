Land fördert Stödtlener Abwasserkonzept mit 1,8 Millionen Euro

Mit über 1,8 Millionen Euro fördert das Land den zweiten Bauabschnitt zur Modernisierung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Stödtlen im Ostalbkreis. Die Maßnahme umfasst die Stilllegung der Kläranlage Stödtlen, den Neubau eines Pumpwerks sowie den Bau einer rund drei Kilometer langen Druckleitung, mit der die Wohnplätze Schnepfenhof und Schnepfenmühle an die Kläranlage Gaxhardt angeschlossen werden.

„Damit Kommunen solche Infrastrukturvorhaben angehen können, stellen wir als Land in diesem Jahr 88 Millionen Euro an Fördermitteln bereit. Das ist gut angelegtes Geld“, sagte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Eine Abwasserbeseitigung, die den künftigen Anforderungen und hohen technischen Standards entspreche, sei die Basis für nachhaltigen Gewässerschutz. „So sorgen die Maßnahmen in Stödtlen für eine bessere Wasserqualität des Berlisbachs und auch der Rotach. Davon profitieren Menschen und Natur in der gesamten Region.“

Bereits 2020 hat Stödtlen mit der Sanierung der Abwasserbeseitigung begonnen. Wegen des Alters der Kläranlage Stödtlen, die in den siebziger Jahren ihren Betrieb aufgenommen hatte, entschied sich die Gemeinde, diese aufzugeben und das Abwasser zur Kläranlage Gaxhardt zu pumpen. Dazu wurde die Anlage Gaxhardt im ersten Bauabschnitt erweitert. Die Gemeinde erhielt dafür einen Zuschuss des Landes in Höhe von 2,2 Millionen Euro.