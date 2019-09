Kinder erkunden eine Kläranlage

Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Stödtlen haben zwölf Kinder die Kläranlage Schönau besichtigt. Die Gemeinde Stödtlen wurde in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Bäuerle & Partner aus Ellwangen im Rahmen des Ferienprogramms die Besichtigung der Kläranlage Schönau angeboten.

Gleich zu Beginn wollten die Kinder wissen, warum man sich denn nicht die eigene Kläranlage in Stödtlen anschaut. Aber diese Frage war beim Eintreffen in Schönau gleich geklärt: Die Kläranlage an der Jagst ist viel größer und somit gibt es viel mehr zu entdecken.

Im Belebungsbecken blubbert und sprudelt es

Betriebsleiter Hubert Traub erläuterte zunächst anhand eines Schaubilds den Weg des Abwassers in der Kläranlage. Danach verfolgten die Teilnehmer den Verlauf des Abwassers vom Zulaufhebewerk, das das Wasser über riesige Kurbeln zur Kläranlage nach oben transportiert, über den Rechen, den Sandfang bis zum Vorklärbecken. Aber bis hierhin konnten die Kinder noch nicht erkennen, ob das Wasser schon gereinigt ist. Die Brühe war immer noch ziemlich trübe.

Weiter ging es zum Belebungsbecken. Hier blubberte und sprudelte es, was der Zufuhr von Luft und Bakterien zu verdanken ist. Erst im letzten großen Becken, dem Nachklärbecken, ließ sich endlich erkennen, dass hier das Wasser tatsächlich viel sauberer war als am Anfang. Das Wasser kann am Ende seines Weges durch die Kläranlage Schönau zu 99 Prozent gereinigt in die Jagst eingeleitet werden. Es ist dann also sehr sauber, jedoch noch kein Trinkwasser.

Was die Kinder sehr interessant fanden, waren die elektrischen Schweine Max & Moritz. Diese sind auf der Kläranlage für die Umwälzung des getrockneten Klärschlamms zuständig. Leider war aufgrund des sehr warmen Wetters nur eines der Schweine in Betrieb. Bei dem Klärschlamm handelt es sich um ein Abfallprodukt, das auf Kläranlagen entsteht. Zur Zeit wird dieser Schlamm noch in Kohlekraftwerken verbrannt.

Außerdem gewährte Traub noch einen Einblick in die Blockheizkraftwerke, denn 70 Prozent des Stroms, den die Kläranlage verbraucht, wird hier selbst erzeugt – dank des Faulgases und der Solaranlagen auf dem Gelände der Kläranlage. Auch die Arbeit im Labor gehört auf einer Kläranlage dazu, hier wird das Wasser täglich vom Klärwerkspersonal untersucht.

Zum Abschluss lud Udo Bäuerle, Inhaber des Ingenieurbüros Bäuerle & Partner, die Kinder und ihre Begleiter noch auf ein Getränk und ein Eis ein.