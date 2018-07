Karl Nefzger wird verabschiedet

Der Chef des Stödtlener Bauhofs, Karl Nefzger, scheidet aus. In der Sitzung des Stödtlner Gemeinderats verabschiedete Bürgermeister Ralf Leinberger den verdienten Mitarbeiter.

Leinberger würdigte die über 18-jährige Mitarbeit von Nefzger im Bauhof. Er habe sich in seiner langjährigen Zeit als Bauhofchef große Verdienste erworben. Nefzger habe die Ausstattung auf den neuesten Stand der Technik gebracht, eine mannschaftlich gute Truppe um sich geschart und immer gewusst, was wichtig war. Aber die Gesundheit gehe vor, und so dankte der Bürgermeister im Namen der Gemeinde und des Gemeinderats dem ausscheidenden Mitarbeiter für seine Arbeit, was die Gemeinderäte mit großem Beifall unterstrichen.