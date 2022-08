Jetzt steht es fest: Es gibt kein Feuerwerk beim Leonhardsfest in Stödtlen

Das große Feuerwerk zum Abschluss des Sankt Leonhardsfestes in Stödtlen am Montag, 22. August, muss dieses Jahr entfallen. Diese Entscheidung hat Bürgermeister Ralf Leinberger in enger Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr Stödtlen und dem Vorsitzenden des Festausschusses, Daniel Feil, getroffen.

Im Vorfeld hatte man sich noch überlegt, welche Vorkehrungen getroffen werden könnten, um das Feuerwerk zu retten. Die Freiwillige Feuerwehr unter Kommandant Thomas Ilg hätte sicherlich alles, was möglich ist, vorbereitet. Doch eine endgültige Sicherheit kann bei dieser Dürre niemand garantieren, so der Bürgermeister.

Besonders lobenswert sei, dass der beauftragte Feuerwerker Karlheinz Fiedler ebenfalls klar geäußert habe, dass die Gefahr eines Flächenbrandes aktuell zu groß sei. Trotz dieses kleinen Wermuttropfens soll es ein grandioses Leonhardsfest werden – darin sind sich nach zweijähriger zwangsbedingter Pause alle Beteiligten einig.