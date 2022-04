In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang Unbekannte einen Milchautomaten aufgebrochen, der in der Wörter Straße in Stödtlen aufgestellt ist.

Aus dem Automaten entwendeten die Täter die eingebaute Kasseneinheit samt Bargeld. Eine weitere Kasse, die mit Wechselgeld für Kunden bereitgestellt war, wurde von den Unbekannten ebenfalls gestohlen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Telefon: 07961/9300 entgegen.