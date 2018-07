Im „Lachfeld III“ entsteht ein Rechenzentrum

Ein Hightechfirma, die Firma JH Computers mit Geschäftsführer Julian Hauber, verlegt ihren Geschäftssitz von der Ortsmitte Stödtlens in das neue Gewerbegebiet „Lachfeld III“. Dort wird ein 14 mal 23 Meter großes Gebäude entstehen. Am Freitagabend war Spatenstich.

„Wir bieten im neuen Gebäude auf unseren Servern Datensicherung für kleine und mittelständische Firmen an“, sagte Geschäftsführer Julian Hauber beim Spatenstich. Möglich mache dies die neue Glasfasertechnik, „mit der wir im Gewerbegebiet ,Lachfeld III’ mit einer Geschwindigkeit bis zu einer Million Kbit arbeiten können“.

Seither sei die Firma im elterlichen Anwesen in der Stödtlener Gartenstraße angesiedelt gewesen. Dieser Standwort wäre aber zu klein geworden, so Hauber. „Wir investieren in das Gebäude, das noch in diesem Jahr fertig werden soll, im ersten Bauabschnitt rund eine Million Euro.“ Der erste Bauabschnitt umfasse das komplette Gebäude und die erste Serverausbaustufe. Es folgen mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt Erweiterungen der Serverausbaustufen. Beim Bau des neuen Gebäudes steht die Ökologie im Vordergrund. So werden mit der Abluft der großen Klimaanlagen über ein Blockheizkraftwerk umliegende Betriebe mit Wärme versorgt.

„Wir sind natürlich stolz, dass sich ein so moderner Betrieb im neuen Gewerbegebiet ,Lachfeld III’ niederlässt“, sagte Bürgermeister Ralf Leinberger. „Wir haben die Firma JH Computers mit ihrem Geschäftsführer Julian Hauber, der aus Stödtlen stammt, seitens der Gemeinde unterstützt und für die Erschließung des ersten Bauabschnitts in ,Lachfeld III’ rund 170 000 Euro in die Hand genommen.“