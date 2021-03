Hohe Zuschüsse für Abwasserreinigung

(ij) - Für die Abwasserreinigung und den Hochwasserschutz fließen hohe Zuschüsse nach Stödtlen, Adelmannsfelden und Unterschneidheim. Dies hat der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack am Freitag bekanntgegeben.

So fließen für den Anschluss weiterer Wohnplätze an die Kläranlage Stödtlen-Gaxhardt 1,84 Millionen Euro als Zuschuss an die Gemeinde Stödtlen. Ebenso fließen für die Nachrüstung von Regenüberlaufbecken 101 000 Euro an die Gemeinde Adelmannsfelden.

Ein Betrag von 1,3 Millionen Euro fließt nach Unterschneidheim. Die Gemeinde investiert in den Anschluss von Wössingen an die Kläranlage Zipplingen. Daneben investiert die Gemeinde in die Sicherheitsanpassung des Hochwasserrückhaltebeckens Aalbach.

Wie der CDU-Abgeordnete Winfried Mack in der Mitteilung betont, habe durch die moderne Abwasserreinigung die Wasserqualität bereits enorm verbessert werden können.