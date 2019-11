Hohe Bewertungen bei Kleintierschau in Stödtlen

Zum inzwischen dritten Mal hat der Kleintierzuchtverein Gaxhardt-Tannhausen und Umgebung seine Vielfalt an Kleintieren in der Stödtlener Liashalle präsentiert. Für den Verein ist es bereits die 51. Lokalschau gewesen. Das Programm wurde noch durch die Handarbeiten der Handwerks- und Kreativgruppe der Frauen sowie der Jugendgruppe ergänzt.

Der Verein zeigte rund 300 Tiere, darunter Kaninchen, Hühner und andere Geflügelsorten, Tauben sowie rund 100 Vögel. Die drei Preisrichter vom Landesverband Baden-Württemberg lobten den hohen Zuchtstandard der ausgestellten Tiere. Sie acht „vorzügliche“ Bewertungen mit 97 Punkten sowie 23 „hervorragende“ Noten mit 96,5 Punkten. Sieben Kreisverbandsehrennadeln (KVE) und sechs Landesverbandsehrennadeln (LVE) spiegeln den hohen Zuchtstandard.

Die höchste Punktzahl mit 386,5 Punkten erreichte Alfons Hauber mit seiner Kaninchenrasse „Blaue Wiener“, der damit Zuchtgruppensieger bei den Erwachsenen wurde. Mit seinen seit Jahren national und international erfolgreichen Kaninchen der Rasse „Marburger Feh“ Punkten holte er zudem den zweiten Platz. Andreas Merkle wurde mit seiner Rasse „Lohkaninchen schwarz“ Dritter .

Allroundzüchter Alfons Hauber, der in allen Sparten Tiere ausstellte, wurde nicht nur Vereinsmeister der Erwachsenen in der Sparte Kaninchen vor Josef Uhl und Rainer Höll, sondern auch noch Vereinsmeister bei den Tauben vor Jonny Seibald. Der verwies dafür in der Sparte Geflügel den Seriensieger Alfons Hauber auf den zweiten Platz. Vereinsmeister bei den Erwachsenen in der Sparte Vögel wurde Franz Wolpert vor Hermann Walter und Michael Seibald. Bei der Jugend wurde Ida Graber Vereinsmeister vor Jona Pflanz und Jonas Seibald.

Als schönste Voliere wurde die von Franz Wolpert bewertet, in der sich der fasanenartige Hühnervogel Temmincktragopan wohl fühlte. Die schönste Box zeigte die Jungzüchterin Ida Graber. Zwei sehenswerte Vogelhäuser von Züchter Josef Uhl, die in vielen Arbeitsstunden erbaut wurden, gingen weg wie die warmen Wecken. Originell waren auch seine beiden Herzen aus Stahl und Holz, die hervorragend bewertet wurden. Die Arbeiten der von Anita Uhl geleiteten Handwerks- und Kreativgruppe der Frauen ergänzten neben einer Tombola die Lokalschau.

Auch die von Werner Mack seit 1994 geleitete und aktuell 18-köpfige Jugendgruppe zeigte ihr handwerkliches Können und fertigte zwölf große Insektenhotels. Für den Vereinsvorsitzenden Johannes Hauber ein gutes Zeichen, dass der Verein sich auch in der Zukunft noch auf gute Mitarbeiter verlassen kann. Die Ausstellungsleitung lag in den Händen von Alfons Hauber und Jonny Seibald.