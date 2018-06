Gute Nachrichten und nicht erfüllbare Wünsche

Zum Bürgergespräch mit Landrat Klaus Pavel sind am Mittwochabend über 60 Stödtlener in den Gasthof Pfauengarten nach Gaxhardt gekommen.

„Die Gemeinde Stödtlen ist allgemein problemlos“, mit diesem Zitat der Kommunalaufsicht sorgte Landrat Klaus Pavel am Mittwoch zum Auftakt des Abends erst einmal für große Erheiterung. Danach wurde es dann ernsthaft. Pavel lobte die „grundsolide Arbeit“ in Stödtlen. Die gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde sei gut, wie im eigentlich im gesamten Ostalbkreis. Die Steuereinnahmen der Gemeinden seien hoch; die Arbeitsmarktsituation sei erfreulich stabil. Gleichwohl gebe es auch Probleme und Herausforderungen, die gemeistert werden müssten. So verliere die Ostalb in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigendie meisten Einwohner, bis zum Jahr 2030 möchte Pavel deshalb die Hochschulausbildung verbessern.

Bis zu 23 Flüchtlinge für Stödtlen

Natürlich kam am Mittwoch auch das Thema Flüchtlinge aufs Tapet. Pavel sprach in diesem Zuge von einer „humanitären Katastrophe“. Die Überbelegung in der Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen sei nicht akzeptabel. Mit der Verlegung von 1000 Flüchtlingen habe das Land jetzt auf die Proteste von der Ostalb reagiert.

Um die vorläufige Unterbringung, die Aufgabe des Kreises ist, gewährleisten zu können, ist für den Landrat vorstellbar, „fünf bis sieben Häuser in dezentraler Lage“ zu bauen, „für Flüchtlinge und für Menschen vor Ort“. Pavel wies noch darauf hin, dass für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge die Gemeinden zuständig sind. „Auch nach Stödtlen werden Flüchtlinge kommen, nicht in diesem Jahr, aber 2016. Eine Zahl zwischen 18 und 23 halte ich für realistisch“, ließ Pavel die Zuhörer wissen. Der Landrat ermunterte die Bürger, aufgeschlossen zu sein. „In kleinen Gemeinden funktioniert die Einbindung von Migranten in der Regel problemlos.“

Ein weiteres Thema war die mediznische Versorgung: In den kommenden Jahren werden 49 Prozent der niedergelassenen Ärzte in den Ruhestand gehen, berichtete Pavel. „Uns muss da etwas einfallen.“ Medizinische Versorgungszentren, in denen Ärzte angestellt und nicht selbständig sind, könnten hier eine Alternative, sagte Pavel.

Auch über die Breitbandversorgung im Ostalbkreis wurde diskutiert. Laut Pavel sei das ein ganz zentrales Thema in den kommenden drei Jahren. „Wir wollen erreichen, dass die Breitbandversorgung zur Grundversorgung gehört“, erklärte der Landrat. Wie Pavel noch bemerkte sei die Gemeinde Stödtlen in Sachen „schnelles Internet“ gegenüber anderen Gemeinden bereits einen Schritt voraus. „Hier wurde in den vergangenen Jahren gut vorgearbeitet“, lobte Pavel.

Kreisstraßen werden saniert

Gute Nachrichten hatte der Landrat im Gepäck als es um die maroden Kreisstraßen im Virngrund ging. „Für die Jahre 2017 und 2018 stehen bei uns gleich vier große Straßenprojekte auf dem Investitionsplan“, sagte Pavel. Etwa 1,4 Millionen Euro würden dafür im Kreishaushalt eingestellt. 2017 werde die K 3215 bei Birkenzell für 440 000 Euro erneuert, ebenso die K 3220 zwischen Stödtlen und Tragenroden, was rund 285 000 Euro kosten wird. Im Jahr 2018 folge dann noch die K 3210 zwischen Dambach und Eck am Berg (440 000 Euro) und die K 3215 zwischen Birkenzell und Gerau (218 000 Euro).

Aus dem Zuhörerkreis kam die Frage, ob wegen schlechter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ein Führerschein mit 17 ohne begleitendes Fahren möglich sei. Das sei ein Abwägungsprozess, erklärte Pavel. Man müsse die Alternativen prüfen, wie Moped oder Fahrrad. „Wenn es gar nicht möglich ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es genehmigt wird“, so Pavel. Er gab aber auch zu bedenken: „Wir haben in solchen Fällen schon Genehmigungen erteilt und ausgerechnet da ist dann was passiert.“

Ein Vertreter des Schützenvereins monierte, dass Vereinsmitglieder, die sich in der Jugendarbeit engagieren, jetzt ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen sollen. Das sei „ein Schlag gegen das Ehrenamt“. Das fand Pavel nicht: „Wer kein schlechtes Gewissen hat, kann das doch ruhig unterschreiben.“

Eine Forderung wurde an dem Abend auch noch gestellt. Ein Bürger forderte für Stödtlen einen eigenen Wertstoffhof, zum Beispiel um seinen Sperrmüll bequemer entsorgen zu können. Dafür sah Pavel in Stödtlen überhaupt keinen Bedarf.