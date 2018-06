GSN Schleiftechnik: Viel Zuspruch beim Tag der offenen Tür

Die Firma GSN Schleiftechnik hat am vergangenen Wochenende das 20. Betriebsjubiläum groß gefeiert. Beim Festakt am Freitagabend wurde auf die 20-jährige Firmengeschichte durch Seniorchef Leo Rief zurückgeblickt, am Samstag stand dann ein Tag der offenen Tür samt Familienfest auf dem Programm. Wahre Besuchermassen strömten aufs Betriebsgelände im Stödtlener Industriegebiet Lachfeld, besichtigten das nagelneue Bürogebäude von GSN ebenso wie die technischen Betriebsräume und ließen es sich anschließend bei Essen und Trinken gut gehen. „Ich bin von dieser Resonanz überwältigt“, freute sich Seniorchef Leo Rief im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Zuspruch zeige, dass die Firma GSN in Stödtlen fest verankert sei. Dass alles so gut lief, war übrigens auch den 15 Mann vom Sportverein Stödtlen zu verdanken, die sich um den Getränkeausschank kümmerten. Acht Bedienungen verwöhnten die Gäste im Zelt. Auch an die kleinen Besucher war gedacht. Der singende Luftballonkünstler Rally Ewersbach aus Mönchsroth war vor Ort und wurde ständig von vielen Kindern umlagert. Foto: afi (afi)