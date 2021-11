Gefrustete Partygäste hinterlassen in Stödtlen hohen Sachschaden

In Stödtlen hat eine Gruppe von zehn bis 15 Personen einen Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht. Die Gruppe war in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar ungebeten auf einer Party in einem Bauwagen bei der Kläranlage im Moosfeld erschienen.

Die Veranstalter wiesen die Besucher ab, weil sie sich offenbar „ungebührlich“ verhielten, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich aus Frust darüber soll die Gruppe dann weiter gezogen sein, wobei sie beim Weggehen drei Verkehrszeichen und zwei Geländer umdrückten.

Außerdem wurde ein Schachtdeckel ausgehoben und eine Straßenlaterne mit Steinen malträtiert. Anschließend warfen sie noch zwei auf einem Betriebsgelände abgelegte Terrassenplatten auf den Boden, wobei diese ebenfalls zu Bruch gingen. Ersten Einschätzungen nach verursachte die Gruppe auf diese Weise einen Sachschaden von rund 1500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tannhausen unter Telefon 07964 / 330 001 in Verbindung zu setzen.